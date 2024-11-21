إيران تطلب الانضمام إلى بنك التنمية التابع لـ"بريكس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241121/إيران-تطلب-الانضمام-إلى-بنك-التنمية-التابع-لـبريكس-1095062409.html
إيران تطلب الانضمام إلى بنك التنمية التابع لـ"بريكس"
إيران تطلب الانضمام إلى بنك التنمية التابع لـ"بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن كبير المنسقين ورئيس شؤون "بريكس" في إيران، مجيد صمد زاده، أن طهران تقدمت بطلب للانضمام إلى "بنك التنمية الجديد" التابع لمنظمة "بريكس"، مشيرا إلى أن... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T16:22+0000
2024-11-21T16:22+0000
مجموعة بريكس
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/12/1072427178_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_4ae23025805a6290ab7af2222ff8ea10.jpg
وأكد صمد زاده أن "بريكس"، التي تضم الدول الناشئة ذات الاقتصادات السريعة النمو، "تتميز بمكانتها العالمية المميزة، إذ تضم أكبر عدد من السكان ومساحة الدول الأعضاء، فضلا عن تصدرها العالم في معدل الناتج المحلي الإجمالي".وأشار إلى أن المنظمة تسعى لتقليل الاعتماد على الدولار وكسر هيمنة الغرب، مؤكدا أن "35 دولة حول العالم أبدت رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف أن "المنظمة تعتمد على 3 ركائز رئيسية: الأمن السياسي، الاقتصاد والتمويل، والثقافة والشعوب، مع تنظيم 258 برنامجا خلال العام الحالي لتعزيز هذه الركائز".وأوضح أن "بنك التنمية الجديد" التابع لـ"بريكس" يمتلك احتياطيات بقيمة 100 مليار دولار، وقدم خلال السنوات الماضية قروضا بقيمة 35 مليار دولار لدعم 98 مشروعا، كما تسعى خطة البنك لتقييم القروض بالعملات الوطنية، بهدف تعزيز إزالة الاعتماد على الدولار".وفي مجال الرياضة، ذكر مجيد صمد زاده أن "بريكس" تدعم مشاركة الدول في الفعاليات الرياضية الدولية، إذ نظمت مسابقات بمشاركة 98 دولة و4 آلاف رياضي، كما أشار إلى أهداف "بريكس" الطموحة، مثل تعديل هيكل مجلس الأمن، وزيادة عدد أعضائه لتعزيز التوازن العالمي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240904/وزير-المالية-الجزائري-لـسبوتنيك-انضمام-بلادنا-إلى-بنك-بريكس-يعزز-دعوتها-للالتحاق-بالتجمع-1092383137.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/12/1072427178_0:0:800:601_1920x0_80_0_0_e2227ec9843dc7b56f9e10582318a6eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مجموعة بريكس, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
مجموعة بريكس, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

إيران تطلب الانضمام إلى بنك التنمية التابع لـ"بريكس"

16:22 GMT 21.11.2024
© Photo / wikipedia مقر بنك التنمية التابع لدول "بريكس"
مقر بنك التنمية التابع لدول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
مقر بنك التنمية التابع لدول "بريكس"
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
أعلن كبير المنسقين ورئيس شؤون "بريكس" في إيران، مجيد صمد زاده، أن طهران تقدمت بطلب للانضمام إلى "بنك التنمية الجديد" التابع لمنظمة "بريكس"، مشيرا إلى أن المناقشات الفنية حول هذا الطلب جارية.
وأكد صمد زاده أن "بريكس"، التي تضم الدول الناشئة ذات الاقتصادات السريعة النمو، "تتميز بمكانتها العالمية المميزة، إذ تضم أكبر عدد من السكان ومساحة الدول الأعضاء، فضلا عن تصدرها العالم في معدل الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار إلى أن المنظمة تسعى لتقليل الاعتماد على الدولار وكسر هيمنة الغرب، مؤكدا أن "35 دولة حول العالم أبدت رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف أن "المنظمة تعتمد على 3 ركائز رئيسية: الأمن السياسي، الاقتصاد والتمويل، والثقافة والشعوب، مع تنظيم 258 برنامجا خلال العام الحالي لتعزيز هذه الركائز".
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
وزير المالية الجزائري لـ"سبوتنيك": انضمام بلادنا إلى بنك "بريكس" يعزز دعوتها للالتحاق بالتجمع
4 سبتمبر, 10:51 GMT
وأوضح أن "بنك التنمية الجديد" التابع لـ"بريكس" يمتلك احتياطيات بقيمة 100 مليار دولار، وقدم خلال السنوات الماضية قروضا بقيمة 35 مليار دولار لدعم 98 مشروعا، كما تسعى خطة البنك لتقييم القروض بالعملات الوطنية، بهدف تعزيز إزالة الاعتماد على الدولار".
وفي مجال الرياضة، ذكر مجيد صمد زاده أن "بريكس" تدعم مشاركة الدول في الفعاليات الرياضية الدولية، إذ نظمت مسابقات بمشاركة 98 دولة و4 آلاف رياضي، كما أشار إلى أهداف "بريكس" الطموحة، مثل تعديل هيكل مجلس الأمن، وزيادة عدد أعضائه لتعزيز التوازن العالمي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل16:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала