https://sarabic.ae/20241121/إيران-تطلب-الانضمام-إلى-بنك-التنمية-التابع-لـبريكس-1095062409.html

إيران تطلب الانضمام إلى بنك التنمية التابع لـ"بريكس"

إيران تطلب الانضمام إلى بنك التنمية التابع لـ"بريكس"

سبوتنيك عربي

أعلن كبير المنسقين ورئيس شؤون "بريكس" في إيران، مجيد صمد زاده، أن طهران تقدمت بطلب للانضمام إلى "بنك التنمية الجديد" التابع لمنظمة "بريكس"، مشيرا إلى أن... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

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وأكد صمد زاده أن "بريكس"، التي تضم الدول الناشئة ذات الاقتصادات السريعة النمو، "تتميز بمكانتها العالمية المميزة، إذ تضم أكبر عدد من السكان ومساحة الدول الأعضاء، فضلا عن تصدرها العالم في معدل الناتج المحلي الإجمالي".وأشار إلى أن المنظمة تسعى لتقليل الاعتماد على الدولار وكسر هيمنة الغرب، مؤكدا أن "35 دولة حول العالم أبدت رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف أن "المنظمة تعتمد على 3 ركائز رئيسية: الأمن السياسي، الاقتصاد والتمويل، والثقافة والشعوب، مع تنظيم 258 برنامجا خلال العام الحالي لتعزيز هذه الركائز".وأوضح أن "بنك التنمية الجديد" التابع لـ"بريكس" يمتلك احتياطيات بقيمة 100 مليار دولار، وقدم خلال السنوات الماضية قروضا بقيمة 35 مليار دولار لدعم 98 مشروعا، كما تسعى خطة البنك لتقييم القروض بالعملات الوطنية، بهدف تعزيز إزالة الاعتماد على الدولار".وفي مجال الرياضة، ذكر مجيد صمد زاده أن "بريكس" تدعم مشاركة الدول في الفعاليات الرياضية الدولية، إذ نظمت مسابقات بمشاركة 98 دولة و4 آلاف رياضي، كما أشار إلى أهداف "بريكس" الطموحة، مثل تعديل هيكل مجلس الأمن، وزيادة عدد أعضائه لتعزيز التوازن العالمي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.

https://sarabic.ae/20240904/وزير-المالية-الجزائري-لـسبوتنيك-انضمام-بلادنا-إلى-بنك-بريكس-يعزز-دعوتها-للالتحاق-بالتجمع-1092383137.html

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