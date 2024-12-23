روسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ننتظر تحركات تركية مهمة في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241223/روسيا-تكشف-عن-الدول-الشريكة-الجديدة-لمجموعة-بريكس-1096088639.html
روسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"
روسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، عن الدول التي ستصبح رسميا دولا شريكة في "بريكس" اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T16:13+0000
2024-12-23T16:13+0000
روسيا
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093899806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e5a2befb740705d52b6748b1b488359.jpg
وقال خلال مؤتمر صحفي: "عشية القمة في قازان، تم تلقي 35 طلبًا للانضمام إلى أعمال "بريكس" بصفة أو بأخرى، أرادت بعض الدول الحصول على المشاركة الكاملة على الفور، وأرادت دول أخرى المشاركة في الأحداث الفردية كمراقبين".وأوضح أنه اعتبارا من 1 يناير 2025، سيحصلون رسميا على وضع دول شريكة في "بريكس".وأضاف: "نتوقع أن يتم تلقي ردودا قريبًا من أربع دول أخرى تم إرسال الدعوات إليها أيضًا".وفي السياق ذاته، أفاد بأن السعودية شاركت في فعاليات "بريكس" عام 2024، لكن الإجراءات الحكومية الداخلية في المملكة للانضمام إلى المجموعة لم تكتمل بعد.وأضاف: "أشاروا إلى أن الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام إلى "بريكس" لم تكتمل بعد، أي أن المملكة، رغم دعوة السعوديين كأعضاء كاملين، إلا أنهم أرجؤوا هذا الأمر"."بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.ترامب يهدد دول "بريكس" بشأن خططها لإنشاء بديل للدولار
https://sarabic.ae/20241213/بوليفيا-وكوبا-ستنضمان-إلى-بريكس-اعتبارا-من-الأول-من-يناير-2025-1095742506.html
https://sarabic.ae/20241210/بوتين-يدعم-فكرة-إنشاء-منظمة-حقوق-الإنسان-في-إطار-مجموعة-بريكس---1095661671.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093899806_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11dbd3fca7f8b957f630dec1624713c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس

روسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"

16:13 GMT 23.12.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورتحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا
تحضيرات قمة بريكس 2024 في قازان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، عن الدول التي ستصبح رسميا دولا شريكة في "بريكس" اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "عشية القمة في قازان، تم تلقي 35 طلبًا للانضمام إلى أعمال "بريكس" بصفة أو بأخرى، أرادت بعض الدول الحصول على المشاركة الكاملة على الفور، وأرادت دول أخرى المشاركة في الأحداث الفردية كمراقبين".

وتابع: "لا شك أن من النتائج المهمة للقمة هي إنشاء فئة الدول الشريكة لدول "بريكس" والاتفاق على قائمة تضم 13 دولة، وتم إرسال المقترحات ذات الصلة إلى هذه الدول، وجاءت التأكيدات على استعدادها لتصبح دولة شريكة في "بريكس"، اليوم، وهي بيلاروسيا وبوليفيا وإندونيسيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان".

وأوضح أنه اعتبارا من 1 يناير 2025، سيحصلون رسميا على وضع دول شريكة في "بريكس".
إنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة. عمل المركز الصحفي الدولي لقمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
بوليفيا وكوبا ستنضمان إلى "بريكس" اعتبارا من الأول من يناير 2025
13 ديسمبر, 04:16 GMT
وأضاف: "نتوقع أن يتم تلقي ردودا قريبًا من أربع دول أخرى تم إرسال الدعوات إليها أيضًا".
وفي السياق ذاته، أفاد بأن السعودية شاركت في فعاليات "بريكس" عام 2024، لكن الإجراءات الحكومية الداخلية في المملكة للانضمام إلى المجموعة لم تكتمل بعد.

وقال أوشاكوف: "المشاركون الجدد، مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا، شاركوا بفعالية كبيرة بالعمل، وأظهروا نهجًا بناءً في التعامل مع أولويات رئاستنا، ودعموا جميع مبادراتنا الرئيسية، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فغالبًا ما يتم طرح أسئلة حول هذا الأمر، كان ممثلوها حاضرين في العديد من الفعاليات التي عقدناها في إطار المجموعة، لكنهم لم يقدموا وثائق أو يشاركوا في القرارات".

وأضاف: "أشاروا إلى أن الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام إلى "بريكس" لم تكتمل بعد، أي أن المملكة، رغم دعوة السعوديين كأعضاء كاملين، إلا أنهم أرجؤوا هذا الأمر".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا لمجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
بوتين يدعم فكرة إنشاء منظمة حقوق الإنسان في إطار مجموعة "بريكس"
10 ديسمبر, 13:30 GMT
"بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.
ترامب يهدد دول "بريكس" بشأن خططها لإنشاء بديل للدولار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала