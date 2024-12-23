https://sarabic.ae/20241223/روسيا-تكشف-عن-الدول-الشريكة-الجديدة-لمجموعة-بريكس-1096088639.html

روسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"

روسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"

سبوتنيك عربي

كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، عن الدول التي ستصبح رسميا دولا شريكة في "بريكس" اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025. 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T16:13+0000

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2024-12-23T16:13+0000

روسيا

قمة بريكس 2024

مجموعة بريكس

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وقال خلال مؤتمر صحفي: "عشية القمة في قازان، تم تلقي 35 طلبًا للانضمام إلى أعمال "بريكس" بصفة أو بأخرى، أرادت بعض الدول الحصول على المشاركة الكاملة على الفور، وأرادت دول أخرى المشاركة في الأحداث الفردية كمراقبين".وأوضح أنه اعتبارا من 1 يناير 2025، سيحصلون رسميا على وضع دول شريكة في "بريكس".وأضاف: "نتوقع أن يتم تلقي ردودا قريبًا من أربع دول أخرى تم إرسال الدعوات إليها أيضًا".وفي السياق ذاته، أفاد بأن السعودية شاركت في فعاليات "بريكس" عام 2024، لكن الإجراءات الحكومية الداخلية في المملكة للانضمام إلى المجموعة لم تكتمل بعد.وأضاف: "أشاروا إلى أن الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام إلى "بريكس" لم تكتمل بعد، أي أن المملكة، رغم دعوة السعوديين كأعضاء كاملين، إلا أنهم أرجؤوا هذا الأمر"."بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.ترامب يهدد دول "بريكس" بشأن خططها لإنشاء بديل للدولار

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روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس