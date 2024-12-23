https://sarabic.ae/20241223/روسيا-تكشف-عن-الدول-الشريكة-الجديدة-لمجموعة-بريكس-1096088639.html
روسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"
روسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، عن الدول التي ستصبح رسميا دولا شريكة في "بريكس" اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T16:13+0000
2024-12-23T16:13+0000
2024-12-23T16:13+0000
روسيا
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
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وقال خلال مؤتمر صحفي: "عشية القمة في قازان، تم تلقي 35 طلبًا للانضمام إلى أعمال "بريكس" بصفة أو بأخرى، أرادت بعض الدول الحصول على المشاركة الكاملة على الفور، وأرادت دول أخرى المشاركة في الأحداث الفردية كمراقبين".وأوضح أنه اعتبارا من 1 يناير 2025، سيحصلون رسميا على وضع دول شريكة في "بريكس".وأضاف: "نتوقع أن يتم تلقي ردودا قريبًا من أربع دول أخرى تم إرسال الدعوات إليها أيضًا".وفي السياق ذاته، أفاد بأن السعودية شاركت في فعاليات "بريكس" عام 2024، لكن الإجراءات الحكومية الداخلية في المملكة للانضمام إلى المجموعة لم تكتمل بعد.وأضاف: "أشاروا إلى أن الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام إلى "بريكس" لم تكتمل بعد، أي أن المملكة، رغم دعوة السعوديين كأعضاء كاملين، إلا أنهم أرجؤوا هذا الأمر"."بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.ترامب يهدد دول "بريكس" بشأن خططها لإنشاء بديل للدولار
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"
كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، عن الدول التي ستصبح رسميا دولا شريكة في "بريكس" اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "عشية القمة في قازان، تم تلقي 35 طلبًا للانضمام إلى أعمال "بريكس" بصفة أو بأخرى، أرادت بعض الدول الحصول على المشاركة الكاملة على الفور، وأرادت دول أخرى المشاركة في الأحداث الفردية كمراقبين".
وتابع: "لا شك أن من النتائج المهمة للقمة هي إنشاء فئة الدول الشريكة لدول "بريكس" والاتفاق على قائمة تضم 13 دولة، وتم إرسال المقترحات ذات الصلة إلى هذه الدول، وجاءت التأكيدات على استعدادها لتصبح دولة شريكة في "بريكس"، اليوم، وهي بيلاروسيا وبوليفيا وإندونيسيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان".
وأوضح أنه اعتبارا من 1 يناير 2025، سيحصلون رسميا على وضع دول شريكة في "بريكس".
وأضاف: "نتوقع أن يتم تلقي ردودا قريبًا من أربع دول أخرى تم إرسال الدعوات إليها أيضًا".
وفي السياق ذاته، أفاد بأن السعودية شاركت في فعاليات "بريكس" عام 2024، لكن الإجراءات الحكومية الداخلية في المملكة للانضمام إلى المجموعة لم تكتمل بعد.
وقال أوشاكوف: "المشاركون الجدد، مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا، شاركوا بفعالية كبيرة بالعمل، وأظهروا نهجًا بناءً في التعامل مع أولويات رئاستنا، ودعموا جميع مبادراتنا الرئيسية، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فغالبًا ما يتم طرح أسئلة حول هذا الأمر، كان ممثلوها حاضرين في العديد من الفعاليات التي عقدناها في إطار المجموعة، لكنهم لم يقدموا وثائق أو يشاركوا في القرارات".
وأضاف: "أشاروا إلى أن الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام إلى "بريكس" لم تكتمل بعد، أي أن المملكة، رغم دعوة السعوديين كأعضاء كاملين، إلا أنهم أرجؤوا هذا الأمر".
"بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.