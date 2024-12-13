https://sarabic.ae/20241213/بوليفيا-وكوبا-ستنضمان-إلى-بريكس-اعتبارا-من-الأول-من-يناير-2025-1095742506.html

بوليفيا وكوبا ستنضمان إلى "بريكس" اعتبارا من الأول من يناير 2025

بوليفيا وكوبا ستنضمان إلى "بريكس" اعتبارا من الأول من يناير 2025

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن بوليفيا وكوبا ستنضمان إلى "بريكس" كدولتين شريكتين اعتبارًا من الأول من يناير 2025. 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T04:16+0000

2024-12-13T04:16+0000

2024-12-13T04:16+0000

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كوبا

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وقال ريابكوف: "إنهما (بوليفيا وكوبا) جزء من المجموعة التي تلقت الدعوة، ونحن واثقون من أن كل شيء سينجح فيما يتعلق بمشاركتهما كشريكين".وتابع:"نحن لم ننته من عملية التنسيق مع (الدول) المدعوة وفقا لقرار قمة قازان لربطها، لكننا نتوقع أن يتم توضيح كل شيء قبل نهاية الرئاسة الحالية، وبطبيعة الحال لا يوجد أي رفض ولا يمكن أن يكون هناك رفض، هذا احتمال كبير وجدي بالنسبة لجميع الدول المدعوة، لذلك لم يتبق سوى أيام قليلة، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن القائمة ذات الصلة".و"بريكس" هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتولى موسكو منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس"، وتأتي رئاسة روسيا للرابطة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.ترامب يهدد دول "بريكس" بشأن خططها لإنشاء بديل للدولار

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