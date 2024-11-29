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رجل أعمال مصري: عشرات الشركات قادمة إلينا والمنتج الروسي بديل قوي للأوروبي والأمريكي
رجل أعمال مصري: عشرات الشركات قادمة إلينا والمنتج الروسي بديل قوي للأوروبي والأمريكي
سبوتنيك عربي
أكد رجل الأعمال المصري، وأستاذ فحص الجودة للصادرات والواردات، وضمان سلاسل الإمدادات، الدكتور محمود غنيم، أن الشركات الروسية بديل قوي للأوروبية والأمريكية. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال غنيم في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "أود أن أنوه إلى قوة الشركات الروسية، والتكنولوجيا التي وصلت إليها، والميزة السعرية والتنافسية، كما أنها لا تقل جودة عن نظيراتها من الشركات الغربية، لذلك ستكون بديلا قوياً للشركات الأوروبية، والأمريكية، في السوق المصرية والشرق الأوسط ككل، وأيضا تتميز بأن أسعارها تنافس المنتجات القادمة إلينا من الصين وكوريا، فهي تجمع ما بين جودة الإنتاج والسعر المنافس".وأضاف غنيم: "الجميع يرى ما تشهده مصر في آخر ستة أعوام، من تركيز على تأسيس للبنية التحتية، وإعادة تطويرها وزيادة عدد المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وتطوير الساحل الشمالي وأيضا ساحل البحر الأحمر".وتابع غنيم: "مخرجات بريكس في تداول العملات المحلية أي الجنيه والروبل واليوان وغيرها من العملات التي هي ضمن مجموعة بريكس هامة لهذه الدول خاصة مصر التي هي من أولى الدول التي تواجه مشكلة في هذا الموضوع أو ما يخص الدولار وتوفيره لذلك بريكس أتاح التداول بالعملات المحلية وهذه ميزة عالية جداعالية وقيمة مضافة للتعامل بين القاهرة وموسكو".مصر تدشن سفينة "وادي العريش" العملاقة... فيديو
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تقارير سبوتنيك, العالم العربي, مصر
تقارير سبوتنيك, العالم العربي, مصر

رجل أعمال مصري: عشرات الشركات قادمة إلينا والمنتج الروسي بديل قوي للأوروبي والأمريكي

13:31 GMT 29.11.2024
© Sputnik . Nagam Kabbasرجل الأعمال المصري، وأستاذ فحص الجودة للصادرات والواردات، وضمان سلاسل الإمدادات، الدكتور محمود غنيم
رجل الأعمال المصري، وأستاذ فحص الجودة للصادرات والواردات، وضمان سلاسل الإمدادات، الدكتور محمود غنيم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© Sputnik . Nagam Kabbas
تابعنا عبر
أكد رجل الأعمال المصري، وأستاذ فحص الجودة للصادرات والواردات، وضمان سلاسل الإمدادات، الدكتور محمود غنيم، أن الشركات الروسية بديل قوي للأوروبية والأمريكية.
وقال غنيم في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "أود أن أنوه إلى قوة الشركات الروسية، والتكنولوجيا التي وصلت إليها، والميزة السعرية والتنافسية، كما أنها لا تقل جودة عن نظيراتها من الشركات الغربية، لذلك ستكون بديلا قوياً للشركات الأوروبية، والأمريكية، في السوق المصرية والشرق الأوسط ككل، وأيضا تتميز بأن أسعارها تنافس المنتجات القادمة إلينا من الصين وكوريا، فهي تجمع ما بين جودة الإنتاج والسعر المنافس".

وأضاف غنيم: "الجميع يرى ما تشهده مصر في آخر ستة أعوام، من تركيز على تأسيس للبنية التحتية، وإعادة تطويرها وزيادة عدد المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، وتطوير الساحل الشمالي وأيضا ساحل البحر الأحمر".
© Sputnik . Nagham Kabbasرجل الأعمال المصري، وأستاذ فحص الجودة للصادرات والواردات، وضمان سلاسل الإمدادات، الدكتور محمود غنيم
رجل الأعمال المصري، وأستاذ فحص الجودة للصادرات والواردات، وضمان سلاسل الإمدادات، الدكتور محمود غنيم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
رجل الأعمال المصري، وأستاذ فحص الجودة للصادرات والواردات، وضمان سلاسل الإمدادات، الدكتور محمود غنيم
© Sputnik . Nagham Kabbas
هذا يشكل فرصة كبيرة وعظيمة أمام شركات البناء والتعمير الروسية، وهذه الخطة تستمر إلى 15 عاما ومركز التصدير الروسي سيبدأ فعالية هنا في القاهرة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، للتعريف بمواد البناء وشركات الإعمار، وقد تم التوقيع بالفعل على مجموعة من الاتفاقيات من خلال مركز التصدير الروسي.
وتابع غنيم: "مخرجات بريكس في تداول العملات المحلية أي الجنيه والروبل واليوان وغيرها من العملات التي هي ضمن مجموعة بريكس هامة لهذه الدول خاصة مصر التي هي من أولى الدول التي تواجه مشكلة في هذا الموضوع أو ما يخص الدولار وتوفيره لذلك بريكس أتاح التداول بالعملات المحلية وهذه ميزة عالية جداعالية وقيمة مضافة للتعامل بين القاهرة وموسكو".
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