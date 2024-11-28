https://sarabic.ae/20241128/دولة-عربية-تحقق-طفرة-بإنتاج-النفط-في-مصر-1095289773.html

دولة عربية تحقق طفرة بإنتاج النفط في مصر

دولة عربية تحقق طفرة بإنتاج النفط في مصر

سبوتنيك عربي

حققت شركة أديس السعودية لخدمات حقول النفط، طفرة بإنتاج النفط في دولة عربية، في خطوة ستدعم توجهات هذه الدولة إلى تحفيز الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

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2024-11-28T12:26+0000

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وذكرت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الخميس، أن شركة أديس نجحت في زيادة إنتاج حقل رأس بدران المصري، إلى 7500 برميل من النفط المكافئ يوميا خلال 3 أشهر من بدء العمليات.وأشارت إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، زار موقع شركة" سوكو" في منطقة أبورديس التي شهدت إنجازا متميزا في حقل رأس بدران، بعد نجاحها في تحقيق طفرة بإنتاج النفط في مصر.ويعود هذا النجاح السعودي إلى أن الخطة الأولية (خط الأساس) كانت تهدف إلى تحقيق إنتاج يقارب 3100 برميل يوميًا للعام الحالي، بزيادة تقدر بـ3800 برميل يوميًا.وأكدت المنصة أن هذا الإنجاز تحقق في حقل رأس بدران المصري بعد تفعيل الاتفاقية مع شركة أديس، في الأول من أغسطس/آب الماضي، وخلال 3 أشهر من العمليات المكثفة تحققت طفرة إنتاج النفط.وأفادت بأن خطوات تحقيق الزيادة تضمنت إصلاح الآبار المعطلة، بعد تغيير الطلمبات العاطبة في الآبار كونها محركا رئيسا لزيادة الإنتاج، وعمليات التثقيب والمعالجة دون استعمال حفار للإسراع في رفع معدلات إنتاج النفط.وأشارت إلى أن "هذه الخطوات شملت الخطط الآبار التنموية وتنمية طبقة المطلة في حقل رأس بدران، وحفر بئر استكشافية تستهدف المنطقة الجنوبية الغربية للحقل، أملًا في إضافة آفاق جديدة لزيادة إنتاج النفط في مصر".ويشار إلى أن مصر طرحت في مارس/آذار 2023، أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول النفط المتقدمة، وتشمل 8 حقول منتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية للبلاد.

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