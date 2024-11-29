https://sarabic.ae/20241129/مصر-تدشن-سفينة-وادي-العريش-العملاقة-فيديو-1095315547.html
مصر تدشن سفينة "وادي العريش" العملاقة... فيديو
مصر تدشن سفينة "وادي العريش" العملاقة... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت مصر، اليوم الجمعة، عن إطلاق سفينة "وادي العريش" العملاقة، معلنة انضمامها للأسطول المصري. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T11:44+0000
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تعد سفينة "وادي العريش" أحدث السفن المنضمة للأسطول المصري، والتي تملكها شركة الملاحة الوطنية التابعة لوزارة النقل، وشهد ميناء دمياط رفع العلم المصري رسميا على السفينة.يبلغ طول السفينة نحو 229 مترا، وعرضها 32.26 متر، وغاطس 14.5 متر، ويصل إجمالي حمولة السفينة إلى 82 ألف طن. والبدن مصمم لخفض استهلاك الوقود. وبلغت تكلفة بناء السفينة نحو 40 مليون دولار، ويتم تمويلها عبر شركة الملاحة الوطنية والمالكة للسفينة بنسبة 100%.وقامت السفينة بنقل ما يقرب من 300 ألف طن خلال 4 رحلات منذ تسلمها في شهر يناير/كانون الثاني 2024 حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024. يذكر أن السفينة مزودة بأحدث أنظمة الملاحة، فضلا عن توافقها مع كل الاشتراطات البيئية الدولية. بعد مرور 155 عاما على افتتاحها.. ما المراحل والتطورات والأحداث التي شهدتها "قناة السويس" المصرية؟شركة شحن عالمية تعلن عن خبر سيئ للمصريين بشأن قناة السويس
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر تدشن سفينة "وادي العريش" العملاقة... فيديو
كشفت مصر، اليوم الجمعة، عن إطلاق سفينة "وادي العريش" العملاقة، معلنة انضمامها للأسطول المصري.
تعد سفينة "وادي العريش" أحدث السفن المنضمة للأسطول المصري، والتي تملكها شركة الملاحة الوطنية التابعة لوزارة النقل، وشهد ميناء دمياط رفع العلم المصري رسميا على السفينة.
يبلغ طول السفينة نحو 229 مترا، وعرضها 32.26 متر، وغاطس 14.5 متر، ويصل إجمالي حمولة السفينة إلى 82 ألف طن. والبدن مصمم لخفض استهلاك الوقود.
وبلغت تكلفة بناء السفينة نحو 40 مليون دولار، ويتم تمويلها عبر شركة الملاحة الوطنية
والمالكة للسفينة بنسبة 100%.
الجدير بالذكر أنه تم بناء السفينة، في عام 2024، وذلك عبر ترسانة هانتونغ الصينية، إحدى كبرى الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف.
وقامت السفينة بنقل
ما يقرب من 300 ألف طن خلال 4 رحلات منذ تسلمها في شهر يناير/كانون الثاني 2024 حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
يذكر أن السفينة مزودة بأحدث أنظمة الملاحة،
فضلا عن توافقها مع كل الاشتراطات البيئية الدولية.