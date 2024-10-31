شركة شحن عالمية تعلن عن خبر سيئ للمصريين بشأن قناة السويس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة سبب عجز الأمم المتحدة منع تجريب الأدوية على الأسرى الروس
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241031/شركة-شحن-عالمية-تعلن-عن-خبر-سيئ-للمصريين-بشأن-قناة-السويس-1094366722.html
شركة شحن عالمية تعلن عن خبر سيئ للمصريين بشأن قناة السويس
شركة شحن عالمية تعلن عن خبر سيئ للمصريين بشأن قناة السويس
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة شحن عالمية، اليوم الخميس، عن خبر سيء بشأن قناة السويس المصرية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T17:51+0000
2024-10-31T17:51+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101522/65/1015226545_0:0:5733:3225_1920x0_80_0_0_4a2ac9376bc29efda0fc5012b9429752.jpg
وقالت مجموعة الشحن البحري الدنماركية "إيه بي مولر ميرسك"، إنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى "في عام 2025".وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فنسنت كليرك، في تصريحات للصحفيين: "لا توجد علامات على وقف التصعيد وليس من الآمن أن تذهب سفننا أو أفرادنا إلى هناك... توقعاتنا في هذه المرحلة هي أن الأمر سيستمر حتى عام 2025"، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".وأضاف كليرك، اليوم الخميس: "إن شركة "ميرسك" شهدت طلبا قويا في الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بشكل خاص بالصادرات من الصين وجنوب شرقي آسيا".وتابعت شركة "ميرسك"، التي تعد مقياسا للتجارة العالمية، اليوم الخميس، أنها "لا ترى أي علامات على تباطؤ في أحجام الشحن من أوروبا أو أمريكا الشمالية، خلال الأشهر المقبلة".وتسببت الهجمات على السفن في البحر الأحمر، من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، مع إعادة توجيه الشحنات لفترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، ونتج عن ذلك ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.وتوقعت شركة "ميرسك"، في شهر أغسطس/ آب 2024، أن يستمر سوق شحن الحاويات بالتأثر بسبب اضطراب الأوضاع في البحر الأحمر حتى نهاية العام الحالي 2024.جاء ذلك في سياق تقرير أصدرته الشركة حول إيراداتها للربع الثاني من 2024، حيث أفاد التقرير بأن الشركة حققت أرباحا أولية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني 2.1 مليار دولار، بانخفاض عن 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها الفصلية الكاملة في 7 أغسطس.وفي يناير/ كانون الثاني 2024، قالت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، إنها ستعلق جميع عمليات عبور سفنها عبر البحر الأحمر وخليج عدن حتى إشعار آخر، على خلفية الهجوم الأخير على سفينة الشركة من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل. وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتعلن جماعة "أنصار الله" بين الحين والآخر أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني، وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20231217/قناة-السويس-55-سفينة-اتجهت-إلى-رأس-الرجاء-الصالح-بسبب-التوترات-في-البحر-الأحمر-1084211994.html
https://sarabic.ae/20240801/ميرسك-للشحن-البحري-تتوقع-استمرار-اضطرابات-البحر-الأحمر-إلى-نهاية-2024-1091318739.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101522/65/1015226545_717:0:5017:3225_1920x0_80_0_0_4a491225190e93573aebe3f10a38a01f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

شركة شحن عالمية تعلن عن خبر سيئ للمصريين بشأن قناة السويس

17:51 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Amr Nabilقناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعلنت شركة شحن عالمية، اليوم الخميس، عن خبر سيء بشأن قناة السويس المصرية.
وقالت مجموعة الشحن البحري الدنماركية "إيه بي مولر ميرسك"، إنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى "في عام 2025".
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فنسنت كليرك، في تصريحات للصحفيين: "لا توجد علامات على وقف التصعيد وليس من الآمن أن تذهب سفننا أو أفرادنا إلى هناك... توقعاتنا في هذه المرحلة هي أن الأمر سيستمر حتى عام 2025"، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
وأضاف كليرك، اليوم الخميس: "إن شركة "ميرسك" شهدت طلبا قويا في الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بشكل خاص بالصادرات من الصين وجنوب شرقي آسيا".
وتابعت شركة "ميرسك"، التي تعد مقياسا للتجارة العالمية، اليوم الخميس، أنها "لا ترى أي علامات على تباطؤ في أحجام الشحن من أوروبا أو أمريكا الشمالية، خلال الأشهر المقبلة".
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
قناة السويس: 55 سفينة اتجهت إلى رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات في البحر الأحمر
17 ديسمبر 2023, 13:41 GMT
وتسببت الهجمات على السفن في البحر الأحمر، من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، مع إعادة توجيه الشحنات لفترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، ونتج عن ذلك ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.
وتوقعت شركة "ميرسك"، في شهر أغسطس/ آب 2024، أن يستمر سوق شحن الحاويات بالتأثر بسبب اضطراب الأوضاع في البحر الأحمر حتى نهاية العام الحالي 2024.
جاء ذلك في سياق تقرير أصدرته الشركة حول إيراداتها للربع الثاني من 2024، حيث أفاد التقرير بأن الشركة حققت أرباحا أولية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني 2.1 مليار دولار، بانخفاض عن 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها الفصلية الكاملة في 7 أغسطس.
وفي يناير/ كانون الثاني 2024، قالت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، إنها ستعلق جميع عمليات عبور سفنها عبر البحر الأحمر وخليج عدن حتى إشعار آخر، على خلفية الهجوم الأخير على سفينة الشركة من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية.
شركة شحن الحاويات الدنماركية ميرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
"ميرسك" للشحن البحري تتوقع استمرار اضطرابات البحر الأحمر إلى نهاية 2024
1 أغسطس, 12:45 GMT
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة ضد إسرائيل.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتعلن جماعة "أنصار الله" بين الحين والآخر أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني، وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:31 GMTВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала