https://sarabic.ae/20240801/ميرسك-للشحن-البحري-تتوقع-استمرار-اضطرابات-البحر-الأحمر-إلى-نهاية-2024-1091318739.html

"ميرسك" للشحن البحري تتوقع استمرار اضطرابات البحر الأحمر إلى نهاية 2024

"ميرسك" للشحن البحري تتوقع استمرار اضطرابات البحر الأحمر إلى نهاية 2024

سبوتنيك عربي

توقعت شركة "ميرسك" للشحن البحري أن يستمر سوق شحن الحاويات بالتأثر بسبب اضطراب الأوضاع في البحر الأحمر حتى نهاية العام الجاري 2024. 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T12:45+0000

2024-08-01T12:45+0000

2024-08-01T12:45+0000

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جاء ذلك في سياق تقرير أصدرته الشركة حول إيراداتها للربع الثاني من 2024، حيث أفاد التقرير بأن الشركة حققت أرباحا أولية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني 2.1 مليار دولار، بانخفاض عن 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها الفصلية الكاملة في 7 أغسطس.وأضاف بيان "ميرسك" إنه من المتوقع أن تتراوح أرباحها الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بين 9 مليارات دولار و11 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من توقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 7 مليارات دولار و9 مليارات دولار.حذر خبراء من استمرار التوترات الحالية في المنطقة، بما فيها الحرب على غزة، والعمليات الدائرة في البحر الأحمر، واحتمالية توسع دائرة الصراع. وفي وقت سابق، قال خبراء إن توسع دائرة الصراع، أو استمرار الوضع الراهن، ينذر بتداعيات اقتصادية تفاقم الوضع الراهن، الذي تعاني منه معظم دول العالم.ويتوقع خبراء أن توسع دائرة الصراع، قد يؤثر على الممرات المائية بشكل كامل، منها مضيق هرمز وباب المندب، خاصة أن التجارة عبر البحر الأحمر تأثرت بنحو 80%.وتقدر قيمة البضائع تقدر بمختلف أنواع المارة عبر مضيق باب المندب بنحو 700 مليار دولار سنويّا، ويجتازه سنويّا أكثر من 25 ألف سفينة بما يعادل نحو 10% من التجارة العالمية، ما يعني أن إغلاقه يؤثر بدرجة كبيرة.كما يمر عبر مضيق هرمز 20.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثّفات والمنتجات النفطية، بنحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط".يقول الخبير الاقتصادي عماد عكوش، إن دخول أزمة البحر الأحمر شهرها الثامن تقريبا"، وتراجع حركة التجارة عبر هذا البحر بنسبة تزيد عن 80% وفق أخر تقديرات، يمثل أزمة كبيرة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الواقع الحاصل فرض على معظم شركات الشحن العالمي استبدال البحر الأحمر بممرات أخرى للوصول إلى أهدافها، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة مسافات الطريق، وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بنسب تزيد عن 100%.

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