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https://sarabic.ae/20240731/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-3-زوارق-مسيرة-لـ-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1091267737.html
القوات الأمريكية تعلن تدمير 3 زوارق مسيرة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر
القوات الأمريكية تعلن تدمير 3 زوارق مسيرة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت زوارق مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في البحر الأحمر، ضمن عمليات عسكرية تنفذها... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T01:38+0000
2024-07-31T01:38+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة، نجحت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر".وأضافت: "تقرر أن هذه الزوارق المسيرة تشكل تهديدًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وحسب القيادة المركزية الأمريكية، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا".ولم يصدر أي تعليق فوري من "أنصار الله" بشأن البيان الأمريكي الذي يأتي بعد يومين من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، تدمير طائرة مسيرة للجماعة في منطقة تسيطر عليها في اليمن.وشهدت هجمات "أنصار الله" على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، تراجعًا خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما تبرره الجماعة بأنه نتيجة "انكفاء حركة السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا في الأشهر الأخيرة، فيما تكاد تنعدم السفن المرتبطة بإسرائيل".وفي 18 تموز/يوليو الجاري، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكدًا السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وأعلنت "أنصار الله"، في 11 تموز/يوليو الجاري، مقتل 57 شخصًا وإصابة 87 آخرين جراء 570 غارة وقصفًا بحريًا نفذته أمريكا وبريطانيا منذ بدء عملياتهما العسكرية ضد الجماعة ردًا على هجمات الأخيرة على السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240725/الجيش-الأمريكي-بعلن-تدمير-منصة-إطلاق-طائرات-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-باليمن-1091133149.html
https://sarabic.ae/20240727/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-6-طائرات-مسيرة-في-مناطق-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1091162758.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية

القوات الأمريكية تعلن تدمير 3 زوارق مسيرة لـ "أنصار الله" في البحر الأحمر

01:38 GMT 31.07.2024
© Sputnikإنفوجراف | الأساطيل الحربية للدول المشاركة في تحالف واشنطن البحري ضد "أنصار الله"
إنفوجراف | الأساطيل الحربية للدول المشاركة في تحالف واشنطن البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت زوارق مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في البحر الأحمر، ضمن عمليات عسكرية تنفذها ردًا على هجمات الجماعة على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة، نجحت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في تدمير ثلاثة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر".
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25 يوليو, 21:20 GMT
وأضافت: "تقرر أن هذه الزوارق المسيرة تشكل تهديدًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وحسب القيادة المركزية الأمريكية، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانًا".
ولم يصدر أي تعليق فوري من "أنصار الله" بشأن البيان الأمريكي الذي يأتي بعد يومين من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، تدمير طائرة مسيرة للجماعة في منطقة تسيطر عليها في اليمن.
وشهدت هجمات "أنصار الله" على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، تراجعًا خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما تبرره الجماعة بأنه نتيجة "انكفاء حركة السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا في الأشهر الأخيرة، فيما تكاد تنعدم السفن المرتبطة بإسرائيل".
وفي 18 تموز/يوليو الجاري، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكدًا السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وأعلنت "أنصار الله"، في 11 تموز/يوليو الجاري، مقتل 57 شخصًا وإصابة 87 آخرين جراء 570 غارة وقصفًا بحريًا نفذته أمريكا وبريطانيا منذ بدء عملياتهما العسكرية ضد الجماعة ردًا على هجمات الأخيرة على السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردًا على الغارات الجوية.
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27 يوليو, 01:57 GMT
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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