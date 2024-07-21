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مصر... زيادة صادرات موانئ البحر الأحمر بنسبة 73%

مصر... زيادة صادرات موانئ البحر الأحمر بنسبة 73%

سبوتنيك عربي

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في مصر، اليوم الأحد، زيادة صادراتها بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T10:05+0000

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ونقل موقع "اليوم السابع" أنه تم تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023.وحققت موانئ الهيئة المصرية لموانئ البحر الأحمر زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال الفترة نفسها التي سجلت 210 آلاف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176ألف طن وصادر 272 ألف طن.في السياق ذاته، بلغ حجم البضائع المتداولة في ميناء السويس 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 46 ألف طن بضائع.وشهد ميناء نويبع تداول 70 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42ألف طن فوسفات.وأرجع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ.وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن "قناة السويس تعد ركنا رئيسيا لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، التي تشهد اضطرابا واضحا في الآونة الأخيرة في ضوء التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر".وقال الفريق أسامة ربيع، خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن "حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر، حيث دفعت التحديات الأمنية العديد ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة".وأضاف: "وهو ما تعكسه إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024 حيث سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/ 2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار".

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