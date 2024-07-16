https://sarabic.ae/20240716/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-5-مسيرات-لـأنصار-الله-فوق-البحر-الأحمر-واليمن-1090836353.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق البحر الأحمر واليمن
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق البحر الأحمر واليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، أنها دمرت 5 طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية فوق البحر الأحمر ومناطق سيطرتهم في... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T00:42+0000
2024-07-16T00:42+0000
2024-07-16T00:42+0000
أنصار الله
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "في الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير خمس طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين مدعومين من إيران، ثلاث منها فوق البحر الأحمر واثنتان فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضاف البيان: "تُعتبر هذه الطائرات بدون طيار تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا".وأمس الاثنين، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء، "استهداف سفينة "BENTLEY I" في البحر الأحمر بعدد من الزوارق والطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240715/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-3-عمليات-عسكرية-نوعية-في-البحرين-الأحمر-والمتوسط-1090834916.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مسيرات لـ"أنصار الله" فوق البحر الأحمر واليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، أنها دمرت 5 طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية فوق البحر الأحمر ومناطق سيطرتهم في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "في الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير خمس طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين مدعومين من إيران، ثلاث منها فوق البحر الأحمر واثنتان فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضاف البيان: "تُعتبر هذه الطائرات بدون طيار تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا".
وأمس الاثنين، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء، "استهداف سفينة "BENTLEY I" في البحر الأحمر بعدد من الزوارق والطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية".
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.
وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن
، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.