https://sarabic.ae/20240715/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-3-عمليات-عسكرية-نوعية-في-البحرين-الأحمر-والمتوسط-1090834916.html
"أنصار الله" تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية في البحرين الأحمر والمتوسط
"أنصار الله" تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية في البحرين الأحمر والمتوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء، "استهداف سفينة "BENTLEY I" في البحر الأحمر بعدد من الزوارق والطائرات المسيّرة والصواريخ... 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T20:22+0000
2024-07-15T20:22+0000
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وقال المتحدث العسكري، العميد يحيى سريع، إن "العملية الثانية استهدفت سفينة " CHIOS Lion" النفطية في البحر الأحمر، بينما الثالثة مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت سفينة (Olvia) في البحر الأبيض المتوسط".وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، أمس الأحد، "استهداف سفينة (MSC UNIFIC) الإسرائيلية في خليج عدن بعملية مشتركة للقوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240714/الرئيس-الإيراني-المنتخب-يشيد-بإجراءات-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-ضد-إسرائيل-1090790354.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية في البحرين الأحمر والمتوسط
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء، "استهداف سفينة "BENTLEY I" في البحر الأحمر بعدد من الزوارق والطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية".
وقال المتحدث العسكري، العميد يحيى سريع، إن "العملية الثانية استهدفت سفينة " CHIOS Lion" النفطية في البحر الأحمر، بينما الثالثة مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت سفينة (Olvia) في البحر الأبيض المتوسط".
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، أمس الأحد، "استهداف سفينة (MSC UNIFIC) الإسرائيلية
في خليج عدن بعملية مشتركة للقوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير.
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.
وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن
، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.