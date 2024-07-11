https://sarabic.ae/20240711/مقاتلات-أمريكية-وبريطانية-تشن-غارات-مكثفة-على-جماعة-أنصار-الله-اليمنية-1090714428.html
مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن غارات مكثفة على جماعة "أنصار الله" اليمنية
مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن غارات مكثفة على جماعة "أنصار الله" اليمنية
سبوتنيك عربي
جددت أمريكا وبريطانيا، اليوم الخميس، قصفهما الجوي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة الحديدة الساحلية (غربي اليمن) جنوب البحر الأحمر. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T16:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ"سبوتنيك"، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 5 غارات على مواقع متفرقة لـ "أنصار الله" في منطقة رأس عيسى التي تضم مرسى نفطيا تابعا لميناء الصلِّيف شمالي مدينة الحديدة.وأضاف المصدر أن الغارات الجوية سبقها تحليق مكثف لطائرات استطلاع مُسيرة على امتداد الشريط الساحلي لمحافظة الحديدة.يأتي القصف الجوي بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، تدمير طائرتين مُسيرتين وزورق غير مأهول تابعة لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر.وفي وقت سابق من اليوم، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن مقتل 57 شخصا وإصابة 87 آخرين جراء 570 غارة وقصفاً بحرياً نفذته أمريكا وبريطانيا منذ بدء عملياتهما العسكرية ضد الجماعة، رداً على هجمات الأخيرة على السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240709/أنصار-الله-تعلن-استهداف-3-سفن-بينها-أمريكية-وإسرائيلية-في-بحر-العرب-وخليج-عدن-1090645150.html
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طوفان الأقصى, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن غارات مكثفة على جماعة "أنصار الله" اليمنية
جددت أمريكا وبريطانيا، اليوم الخميس، قصفهما الجوي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة الحديدة الساحلية (غربي اليمن) جنوب البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ"سبوتنيك
"، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 5 غارات على مواقع متفرقة لـ "أنصار الله" في منطقة رأس عيسى التي تضم مرسى نفطيا تابعا لميناء الصلِّيف شمالي مدينة الحديدة.
وأضاف المصدر أن الغارات الجوية سبقها تحليق مكثف لطائرات استطلاع مُسيرة على امتداد الشريط الساحلي لمحافظة الحديدة.
يأتي القصف الجوي بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، تدمير طائرتين مُسيرتين وزورق غير مأهول تابعة لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن مقتل 57 شخصا وإصابة 87 آخرين جراء 570 غارة وقصفاً بحرياً نفذته أمريكا وبريطانيا منذ بدء عملياتهما العسكرية ضد الجماعة، رداً على هجمات الأخيرة على السفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي
، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.