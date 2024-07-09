https://sarabic.ae/20240709/أنصار-الله-تعلن-استهداف-3-سفن-بينها-أمريكية-وإسرائيلية-في-بحر-العرب-وخليج-عدن-1090645150.html

"أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن بينها أمريكية وإسرائيلية في بحر العرب وخليج عدن

"أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن بينها أمريكية وإسرائيلية في بحر العرب وخليج عدن

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينتين أمريكية وإسرائيلية وأخرى تابعة لشركة "ميرسك". 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T20:08+0000

2024-07-09T20:08+0000

2024-07-09T20:08+0000

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وجاء في بيان المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع: "نفذت القوات البحرية وسلاح الجوّ المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية".وأضاف البيان: "استهداف سفينة ( Marthopolis ) في البحرِ العربيّ وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد نفذت العملية من قبلِ سلاحِ الجو المسيرِ وكانت الإصابة دقيقة".وأوضح البيان أنه "تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظرِ الدخول إلى موانئِ فلسطين المحتلة".وتابع البيان: "استهداف سفينة ( MSC Patnaree ) الإسرائيلية في خليجِ عدن بعدد من الطائرات المسيرة وقد نفذت العملية من قبلِ سلاحِ الجو المسيرِ وحققت هدفها بنجاح.وأكد المتحدث العسكري أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

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