https://sarabic.ae/20240709/البحرية-البريطانية-تلقينا-تقريرا-عن-حادث-على-بعد-180-ميلا-بحريا-شرق-نشطون-في-اليمن-1090610576.html
البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون في اليمن
البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون في اليمن
سبوتنيك عربي
يتواصل التوتر في البحر الأحمر حيث لا تزال السفن التجارية تتعرض لهجمات من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت شركة التجارة البحرية البريطانية بأنها "تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون في اليمن".وأعلنت جماعة "نصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، "تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على هدف حيوي في مدينة إيلات، بالاشتراك مع المقاومة العراقية"، مؤكدة أن العملية تمت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح.ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بـ "صواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها".وذلك بعد أيام من كشف الجماعة عن صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، "يعمل بالوقود الصلب وقادر على المناورة، ودقيق الإصابة، يصل إلى مديات بعيدة".وكانت "أنصار الله"، أعلنت، في 20 يونيو/ حزيران الجاري، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها، إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240707/أنصار-الله-تكشف-عن-موعد-تشكيل-حكومة-جديدة-1090572045.html
https://sarabic.ae/20240703/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-موقعي-رادار-وزورقين-مسيرين-لـأنصار-الله-1090433043.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون في اليمن
يتواصل التوتر في البحر الأحمر حيث لا تزال السفن التجارية تتعرض لهجمات من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفادت شركة التجارة البحرية البريطانية بأنها "تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون في اليمن".
وأعلنت جماعة "نصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، "تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على هدف حيوي في مدينة إيلات، بالاشتراك مع المقاومة العراقية"، مؤكدة أن العملية تمت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح.
ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر
، بـ "صواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها".
وذلك بعد أيام من كشف الجماعة عن صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، "يعمل بالوقود الصلب وقادر على المناورة، ودقيق الإصابة، يصل إلى مديات بعيدة".
وكانت "أنصار الله"، أعلنت، في 20 يونيو/ حزيران الجاري، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها، إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.