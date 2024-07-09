البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون في اليمن

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
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https://sarabic.ae/20240709/البحرية-البريطانية-تلقينا-تقريرا-عن-حادث-على-بعد-180-ميلا-بحريا-شرق-نشطون-في-اليمن-1090610576.html
البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون في اليمن
البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون في اليمن
سبوتنيك عربي
يتواصل التوتر في البحر الأحمر حيث لا تزال السفن التجارية تتعرض لهجمات من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T07:00+0000
2024-07-09T07:00+0000
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وأفادت شركة التجارة البحرية البريطانية بأنها "تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون في اليمن".وأعلنت جماعة "نصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، "تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على هدف حيوي في مدينة إيلات، بالاشتراك مع المقاومة العراقية"، مؤكدة أن العملية تمت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح.ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بـ "صواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها".وذلك بعد أيام من كشف الجماعة عن صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، "يعمل بالوقود الصلب وقادر على المناورة، ودقيق الإصابة، يصل إلى مديات بعيدة".وكانت "أنصار الله"، أعلنت، في 20 يونيو/ حزيران الجاري، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها، إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240707/أنصار-الله-تكشف-عن-موعد-تشكيل-حكومة-جديدة-1090572045.html
https://sarabic.ae/20240703/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-موقعي-رادار-وزورقين-مسيرين-لـأنصار-الله-1090433043.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون في اليمن

07:00 GMT 09.07.2024
© AFP 2023 / -غرق السفينة "روبي مار" البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية 3 مارس 2024
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
يتواصل التوتر في البحر الأحمر حيث لا تزال السفن التجارية تتعرض لهجمات من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، وذلك ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفادت شركة التجارة البحرية البريطانية بأنها "تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 180 ميلا بحريا شرق نشطون في اليمن".
وأعلنت جماعة "نصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، "تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على هدف حيوي في مدينة إيلات، بالاشتراك مع المقاومة العراقية"، مؤكدة أن العملية تمت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
"أنصار الله" تكشف عن موعد تشكيل حكومة جديدة
7 يوليو, 15:19 GMT
ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بـ "صواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها".
وذلك بعد أيام من كشف الجماعة عن صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، "يعمل بالوقود الصلب وقادر على المناورة، ودقيق الإصابة، يصل إلى مديات بعيدة".
وكانت "أنصار الله"، أعلنت، في 20 يونيو/ حزيران الجاري، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها، إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
القوات الأمريكية تعلن تدمير موقعي رادار وزورقين مسيرين لـ"أنصار الله"
3 يوليو, 21:23 GMT
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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