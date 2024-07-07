https://sarabic.ae/20240707/أنصار-الله-تكشف-عن-موعد-تشكيل-حكومة-جديدة-1090572045.html

"أنصار الله" تكشف عن موعد تشكيل حكومة جديدة

"أنصار الله" تكشف عن موعد تشكيل حكومة جديدة

سبوتنيك عربي

كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية عن موعد تشكيل حكومتها الجديدة، في إطار مساعي الجماعة إلى إحداث تغييرات جذرية وتطبيق إصلاحات لمؤسساتها. 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T15:19+0000

2024-07-07T15:19+0000

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ونقلت قناة "المسيرة" عن عبد الملك بدرالدين الحوثي، زعيم "أنصار الله"، خطابا ألقاه اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد قال فيه: "في بداية هذا العام وضمن مسؤولياتنا، نعمل على تشكيل الحكومة، والانطلاقة لتصحيح القضاء" وتابع "تشكيل الحكومة سيكون خلال الشهرين الأولين من العام الجديد".وأضاف الحوثي: "من بعد ذكرى المولد النبوي طرأت بعض المتغيرات، ومنها عملية طوفان الأقصى، فاتجهنا بأولويتنا للاهتمام بذلك في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".وأفاد الحوثي بأن العمل جارٍ للتغيير الحكومي، مشيرا إلى أن العمل يتم على عدة مسارات أساسية أخذت وقتا طويلا، حيث سيتم الحديث عن تفاصيل كثيرة مع إعلان الحكومة خلال شهر محرم وصفر.وبحسب الحوثي، فإن من بين تلك المسارات "مراجعة لهياكل ونظم الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها، وتشخيص مكامن الخلل والتضخم والتداخل فيها، وكذلك استقبال الترشيحات والاقتراحات المتعلقة بمسألة التعيينات والمسؤولين والموظفين، إضافةً إلى إعداد موجهات برنامج عمل الحكومة لضبط مسار عملها بعيداً عن الشتات، وبما يساعدها على تحديد أولوياتها".وفيما يتعلق بأسباب تأخر تشكيل الحكومة، قال الحوثي إن "المسار يحتاج إلى عمل ومواكبة مستمرة بما في ذلك السعي لتطهير مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن وضع الوزارات ومختلف الجهات الرسمية ملغم بالعناصر التي تعمل على الإفشال والإعاقة، وإفساد الأمور".واختتم زعيم "أنصار الله" على أنه تمت "مباشرة الإصلاحات اللازمة في القضاء، ويجري العمل لاستكمال إصلاح باقي قطاعات الدولة، مشدداً على ضرورة التعاون الشعبي والتفهم لمتطلبات مسار التصحيح والتغيير لأننا نعمل في ظروف معقّدة"، على حد وصفه.وفي وقت سابق، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، يوم الأربعاء الماضي، عن توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق حول إجراءات إطلاق سراح الأسرى والمختطفين على ذمة الحرب.وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان، إن جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن.وشدد البيان على استكمال التفاوض بمسؤولية للإفراج عن جميع المحتجزين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل، وأكد أن المفاوضات جزء من الجهود الأممية لدعم الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم، كما أشار البيان إلى أن بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم، محمد قحطان السياسي البارز المحتجز لدى "أنصار الله".

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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الأخبار