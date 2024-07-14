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الرئيس الإيراني المنتخب يشيد بإجراءات جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد إسرائيل
الرئيس الإيراني المنتخب يشيد بإجراءات جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مهدي المشاط، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T15:43+0000
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وخلال الاتصال، هنأ المشاط الرئيس الإيراني بفوزه في الانتخابات ونيله ثقة الشعب الإيراني الشقيق، معبّراً عن تطلعه لتعزيز العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات، حسب وكالة الأنباء اليمنية التابعة في صنعاء.من جانبه، أشاد الرئيس الإيراني "بالقرار الشجاع للقيادة اليمنية والشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني"، قائلا: "اليمنيون دخلوا هذه المعركة بكل شجاعة، وبالتأكيد فإن الشعب الإيراني والشعوب الحرة تثمن ما قام به اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة".وأضاف بزشكيان: "نرى بعض الدول المسلمة عملت وفق مصالحها واكتفت بإصدار بيانات، وبالطبع فإن الشعوب الحرة ستحاكم الحكام الذين لم يتحركوا لوقف الجرائم التي تُرتكب من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".وأشار إلى أن "جذور ما يجري من أحداث مريرة في المنطقة إنما هي نتيجة وجود الكيان الصهيوني في المنطقة والسياسات التخريبية للغرب"، مؤكداً "أن القواسم المشتركة بين اليمن وإيران متجذرة وإنما نتطلع خلال هذه المرحلة إلى مزيد من العلاقات بين البلدين".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بداية "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
https://sarabic.ae/20240714/أنصار-الله-غارة-أمريكية-بريطانية-تستهدف-منطقة-بحيص-في-محافظة-حجة-شمال-غربي-اليمن-1090786532.html
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إيران, أخبار إيران, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيس الإيراني المنتخب يشيد بإجراءات جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد إسرائيل

15:43 GMT 14.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
أجرى رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مهدي المشاط، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.
وخلال الاتصال، هنأ المشاط الرئيس الإيراني بفوزه في الانتخابات ونيله ثقة الشعب الإيراني الشقيق، معبّراً عن تطلعه لتعزيز العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات، حسب وكالة الأنباء اليمنية التابعة في صنعاء.
من جانبه، أشاد الرئيس الإيراني "بالقرار الشجاع للقيادة اليمنية والشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني"، قائلا: "اليمنيون دخلوا هذه المعركة بكل شجاعة، وبالتأكيد فإن الشعب الإيراني والشعوب الحرة تثمن ما قام به اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة".
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وأضاف بزشكيان: "نرى بعض الدول المسلمة عملت وفق مصالحها واكتفت بإصدار بيانات، وبالطبع فإن الشعوب الحرة ستحاكم الحكام الذين لم يتحركوا لوقف الجرائم التي تُرتكب من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن "جذور ما يجري من أحداث مريرة في المنطقة إنما هي نتيجة وجود الكيان الصهيوني في المنطقة والسياسات التخريبية للغرب"، مؤكداً "أن القواسم المشتركة بين اليمن وإيران متجذرة وإنما نتطلع خلال هذه المرحلة إلى مزيد من العلاقات بين البلدين".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بداية "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
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