https://sarabic.ae/20250227/خبير-لـلسبوتنيك-ترامب-لن-ينجح-في-إيجاد-شرخ-بين-روسيا-والصين-1098219229.html

خبير لـ"لسبوتنيك": ترامب لن ينجح في إيجاد شرخ بين روسيا والصين

خبير لـ"لسبوتنيك": ترامب لن ينجح في إيجاد شرخ بين روسيا والصين

سبوتنيك عربي

أكد الباحث السياسي المتخصص في الشأن الروسي، الدكتور عمار قناة، تعليقا على الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة، والدوحة وطهران،... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T09:49+0000

2025-02-27T09:49+0000

2025-02-27T09:49+0000

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تقارير سبوتنيك

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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح قناة أنه بات من الضروري وضع النقاط على الحروف، بشأن التوترات القائمة بين أمريكا وروسيا، معتبراً أن زيارة لافروف إلى إيران، ستكون جزءا من المفاوضات الروسية المستقبلية مع أمريكا حول البرنامج النووي.وشدد قناة على أن هناك تنسيقا مستمرا بين روسيا وإيران، خصوصا بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بينهما، وفيما يخص زيارة لافروف إلى قطر أشار الدكتور قناة إلى أن قطر تعتبر أحد شركاء روسيا في مسألة الغاز، وهي منخرطة أيضا في الأزمة السورية وهذه المنطقة تعتبر أن لروسيا أهمية كبيرة بالنسبة لأمنها القومي.وعن إمكانية إقامة شراكة اقتصادية بين روسيا وأمريكا، استبعد الدكتور قناة هذه المسألة، موضحاً أن هناك سياسات ومصالح مختلفة بين البلدين كما أن هناك مصالح قد تتضارب بين روسيا والولايات المتحدة، فهما في حالة تنافسية دائمة من الناحية الاقتصادية، ولذلك كان لروسيا توجه نحو مسارات أخرى في علاقاتها الاقتصادية ومن بينها مجموعة "بريكس"، لافتا إلى أن روسيا أيضا سعت إلى الانفتاح القوي مع دول الجنوب في العالم.وعن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا قريبا، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن هذه العقوبات غير قانونية، ولم تقم على أي أساس من المنطقية القانونية، فهي كانت على مدار أكثر من 50 عاما أدوات للضغط على الدول من خلال تجويع الشعوب، للوصول إلى تغيير الأنظمة السياسية فيها.وأضاف قناة: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه رغبة وإرادة لإقامة تسوية في ظل العقوبات على روسيا، إلا أنه لن يتمكن من رفع هذه العقوبات، خصوصا في ظل وجود صراع داخلي في أمريكا، فهناك من سيمنع ترامب من التوجه إلى هذا "الكرم" تجاه روسيا، والمضي في رفع العقوبات، إضافة إلى أن الكونغرس سيتخذ قراراً بشأن ترامب وعلاقته مع روسيا".وعن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد الدكتور قناة على أن المحكمة الدولية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي ومن خلال إنشائها أراد الاتحاد أن يضع نفسه طرفا جيوسياسيا في المعادلة الدولية.وأكد أن أداء المحكمة الجنائية الدولية مرتبط بالمصالح الأوروبية، معتبراً أن هناك حاجة ملحة لإجراء تعديل في المنظمات الدولية لأنها تفتقر إلى الكثير من طرق العمل بشأن الأزمات الدولية.ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا

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