خبير لـ"لسبوتنيك": ترامب لن ينجح في إيجاد شرخ بين روسيا والصين

خبير لـ"لسبوتنيك": ترامب لن ينجح في إيجاد شرخ بين روسيا والصين
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) في صورة مشتركة لرؤساء وفود دول البريكس
© Sputnik . POOL/
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أكد الباحث السياسي المتخصص في الشأن الروسي، الدكتور عمار قناة، تعليقا على الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة، والدوحة وطهران، أن المسألة مرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الواضحة في المنطقة.
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح قناة أنه بات من الضروري وضع النقاط على الحروف، بشأن التوترات القائمة بين أمريكا وروسيا، معتبراً أن زيارة لافروف إلى إيران، ستكون جزءا من المفاوضات الروسية المستقبلية مع أمريكا حول البرنامج النووي.
وشدد قناة على أن هناك تنسيقا مستمرا بين روسيا وإيران، خصوصا بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بينهما، وفيما يخص زيارة لافروف إلى قطر أشار الدكتور قناة إلى أن قطر تعتبر أحد شركاء روسيا في مسألة الغاز، وهي منخرطة أيضا في الأزمة السورية وهذه المنطقة تعتبر أن لروسيا أهمية كبيرة بالنسبة لأمنها القومي.
أما عن زيارة لافروف إلى إيران، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنه سيكون هناك تحركات لتحسين العلاقة بين إيران وأمريكا، خصوصا أن هناك إرادة أمريكية لعدم التوجه نحو العسكرة وانطلاقا من هذا لابد من إيجاد خط سياسي سلمي، معتبرا أن روسيا معنية بالحفاظ على السلم في المنطقة.
وعن إمكانية إقامة شراكة اقتصادية بين روسيا وأمريكا، استبعد الدكتور قناة هذه المسألة، موضحاً أن هناك سياسات ومصالح مختلفة بين البلدين كما أن هناك مصالح قد تتضارب بين روسيا والولايات المتحدة، فهما في حالة تنافسية دائمة من الناحية الاقتصادية، ولذلك كان لروسيا توجه نحو مسارات أخرى في علاقاتها الاقتصادية ومن بينها مجموعة "بريكس"، لافتا إلى أن روسيا أيضا سعت إلى الانفتاح القوي مع دول الجنوب في العالم.
كما استبعد الخبير في الشأن الروسي، أن ينجح ترامب من خلال تقاربه مع روسيا بخلق أزمة بين موسكو والصين، معتبراً ان المعادلات الدولية اختلفت عما كانت عليه سابقا وأمريكا لن تستطيع إحداث شرخ بين روسيا والصين.
وعن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا قريبا، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن هذه العقوبات غير قانونية، ولم تقم على أي أساس من المنطقية القانونية، فهي كانت على مدار أكثر من 50 عاما أدوات للضغط على الدول من خلال تجويع الشعوب، للوصول إلى تغيير الأنظمة السياسية فيها.
وتابع الخبير: "إننا اليوم أمام قرصنة ولصوصية من قبل المنظومة الغربية تجاه روسيا وتحديدا في ما يتعلق بالأموال المجمدة"، معتبرا أن هذا الأمر سينعكس أيضا على الاتحاد الأوروبي لأن العالم سينظر إليه على أنه منطقة طاردة للاستثمار بسبب الخوف من التعاطي مع بقية الدول بنفس الطريقة".
وأضاف قناة: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه رغبة وإرادة لإقامة تسوية في ظل العقوبات على روسيا، إلا أنه لن يتمكن من رفع هذه العقوبات، خصوصا في ظل وجود صراع داخلي في أمريكا، فهناك من سيمنع ترامب من التوجه إلى هذا "الكرم" تجاه روسيا، والمضي في رفع العقوبات، إضافة إلى أن الكونغرس سيتخذ قراراً بشأن ترامب وعلاقته مع روسيا".
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وأردف قائلا: "هناك أزمة واضحة في الداخل الأمريكي ومن الواضح أن هناك تخبطا في التعاطي مع القضايا الدولية، ولكن اليوم نحن أمام معادلة متغيرة فالعالم يتجه وعن رفع العقوبات عن روسيا من المؤكد أن هذه العقوبات لم تكن شرعية أو قانونية".
وعن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد الدكتور قناة على أن المحكمة الدولية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي ومن خلال إنشائها أراد الاتحاد أن يضع نفسه طرفا جيوسياسيا في المعادلة الدولية.
وأكد أن أداء المحكمة الجنائية الدولية مرتبط بالمصالح الأوروبية، معتبراً أن هناك حاجة ملحة لإجراء تعديل في المنظمات الدولية لأنها تفتقر إلى الكثير من طرق العمل بشأن الأزمات الدولية.