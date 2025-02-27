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القوات الروسية تحرر بلدة نيكولسكي في مقاطعة كورسك
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https://sarabic.ae/20250227/خبير-لـلسبوتنيك-ترامب-لن-ينجح-في-إيجاد-شرخ-بين-روسيا-والصين-1098219229.html
خبير لـ"لسبوتنيك": ترامب لن ينجح في إيجاد شرخ بين روسيا والصين
خبير لـ"لسبوتنيك": ترامب لن ينجح في إيجاد شرخ بين روسيا والصين
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي المتخصص في الشأن الروسي، الدكتور عمار قناة، تعليقا على الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة، والدوحة وطهران،... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T09:49+0000
2025-02-27T09:49+0000
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح قناة أنه بات من الضروري وضع النقاط على الحروف، بشأن التوترات القائمة بين أمريكا وروسيا، معتبراً أن زيارة لافروف إلى إيران، ستكون جزءا من المفاوضات الروسية المستقبلية مع أمريكا حول البرنامج النووي.وشدد قناة على أن هناك تنسيقا مستمرا بين روسيا وإيران، خصوصا بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بينهما، وفيما يخص زيارة لافروف إلى قطر أشار الدكتور قناة إلى أن قطر تعتبر أحد شركاء روسيا في مسألة الغاز، وهي منخرطة أيضا في الأزمة السورية وهذه المنطقة تعتبر أن لروسيا أهمية كبيرة بالنسبة لأمنها القومي.وعن إمكانية إقامة شراكة اقتصادية بين روسيا وأمريكا، استبعد الدكتور قناة هذه المسألة، موضحاً أن هناك سياسات ومصالح مختلفة بين البلدين كما أن هناك مصالح قد تتضارب بين روسيا والولايات المتحدة، فهما في حالة تنافسية دائمة من الناحية الاقتصادية، ولذلك كان لروسيا توجه نحو مسارات أخرى في علاقاتها الاقتصادية ومن بينها مجموعة "بريكس"، لافتا إلى أن روسيا أيضا سعت إلى الانفتاح القوي مع دول الجنوب في العالم.وعن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا قريبا، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن هذه العقوبات غير قانونية، ولم تقم على أي أساس من المنطقية القانونية، فهي كانت على مدار أكثر من 50 عاما أدوات للضغط على الدول من خلال تجويع الشعوب، للوصول إلى تغيير الأنظمة السياسية فيها.وأضاف قناة: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه رغبة وإرادة لإقامة تسوية في ظل العقوبات على روسيا، إلا أنه لن يتمكن من رفع هذه العقوبات، خصوصا في ظل وجود صراع داخلي في أمريكا، فهناك من سيمنع ترامب من التوجه إلى هذا "الكرم" تجاه روسيا، والمضي في رفع العقوبات، إضافة إلى أن الكونغرس سيتخذ قراراً بشأن ترامب وعلاقته مع روسيا".وعن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد الدكتور قناة على أن المحكمة الدولية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي ومن خلال إنشائها أراد الاتحاد أن يضع نفسه طرفا جيوسياسيا في المعادلة الدولية.وأكد أن أداء المحكمة الجنائية الدولية مرتبط بالمصالح الأوروبية، معتبراً أن هناك حاجة ملحة لإجراء تعديل في المنظمات الدولية لأنها تفتقر إلى الكثير من طرق العمل بشأن الأزمات الدولية.ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا
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روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك

خبير لـ"لسبوتنيك": ترامب لن ينجح في إيجاد شرخ بين روسيا والصين

09:49 GMT 27.02.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) في صورة مشتركة لرؤساء وفود دول البريكس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) في صورة مشتركة لرؤساء وفود دول البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
أكد الباحث السياسي المتخصص في الشأن الروسي، الدكتور عمار قناة، تعليقا على الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة، والدوحة وطهران، ‏أن المسألة مرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الواضحة في المنطقة.
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح قناة أنه بات من الضروري وضع النقاط على الحروف، بشأن التوترات القائمة بين أمريكا وروسيا، معتبراً أن زيارة لافروف إلى إيران، ستكون جزءا من المفاوضات الروسية المستقبلية مع أمريكا حول البرنامج النووي.
وشدد قناة على أن هناك تنسيقا مستمرا بين روسيا وإيران، خصوصا بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بينهما، وفيما يخص زيارة لافروف إلى قطر أشار الدكتور قناة إلى أن قطر تعتبر أحد شركاء روسيا في مسألة الغاز، وهي منخرطة أيضا في الأزمة السورية وهذه المنطقة تعتبر أن لروسيا أهمية كبيرة بالنسبة لأمنها القومي.
أما عن زيارة لافروف إلى إيران، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنه سيكون هناك تحركات لتحسين العلاقة بين إيران وأمريكا، خصوصا أن هناك إرادة أمريكية لعدم التوجه نحو العسكرة وانطلاقا من هذا لابد من إيجاد خط سياسي سلمي، معتبرا أن روسيا معنية بالحفاظ على السلم في المنطقة.
وعن إمكانية إقامة شراكة اقتصادية بين روسيا وأمريكا، استبعد الدكتور قناة هذه المسألة، موضحاً أن هناك سياسات ومصالح مختلفة بين البلدين كما أن هناك مصالح قد تتضارب بين روسيا والولايات المتحدة، فهما في حالة تنافسية دائمة من الناحية الاقتصادية، ولذلك كان لروسيا توجه نحو مسارات أخرى في علاقاتها الاقتصادية ومن بينها مجموعة "بريكس"، لافتا إلى أن روسيا أيضا سعت إلى الانفتاح القوي مع دول الجنوب في العالم.
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كما استبعد الخبير في الشأن الروسي، أن ينجح ترامب من خلال تقاربه مع روسيا بخلق أزمة بين موسكو والصين، معتبراً ان المعادلات الدولية اختلفت عما كانت عليه سابقا وأمريكا لن تستطيع إحداث شرخ بين روسيا والصين.
وعن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على روسيا قريبا، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن هذه العقوبات غير قانونية، ولم تقم على أي أساس من المنطقية القانونية، فهي كانت على مدار أكثر من 50 عاما أدوات للضغط على الدول من خلال تجويع الشعوب، للوصول إلى تغيير الأنظمة السياسية فيها.

وتابع الخبير: "إننا اليوم أمام قرصنة ولصوصية من قبل المنظومة الغربية تجاه روسيا وتحديدا في ما يتعلق بالأموال المجمدة"، معتبرا أن هذا الأمر سينعكس أيضا على الاتحاد الأوروبي لأن العالم سينظر إليه على أنه منطقة طاردة للاستثمار بسبب الخوف من التعاطي مع بقية الدول بنفس الطريقة".

وأضاف قناة: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه رغبة وإرادة لإقامة تسوية في ظل العقوبات على روسيا، إلا أنه لن يتمكن من رفع هذه العقوبات، خصوصا في ظل وجود صراع داخلي في أمريكا، فهناك من سيمنع ترامب من التوجه إلى هذا "الكرم" تجاه روسيا، والمضي في رفع العقوبات، إضافة إلى أن الكونغرس سيتخذ قراراً بشأن ترامب وعلاقته مع روسيا".
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وأردف قائلا: "هناك أزمة واضحة في الداخل الأمريكي ومن الواضح أن هناك تخبطا في التعاطي مع القضايا الدولية، ولكن اليوم نحن أمام معادلة متغيرة فالعالم يتجه وعن رفع العقوبات عن روسيا من المؤكد أن هذه العقوبات لم تكن شرعية أو قانونية".

وعن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد الدكتور قناة على أن المحكمة الدولية مرتبطة بالاتحاد الأوروبي ومن خلال إنشائها أراد الاتحاد أن يضع نفسه طرفا جيوسياسيا في المعادلة الدولية.
وأكد أن أداء المحكمة الجنائية الدولية مرتبط بالمصالح الأوروبية، معتبراً أن هناك حاجة ملحة لإجراء تعديل في المنظمات الدولية لأنها تفتقر إلى الكثير من طرق العمل بشأن الأزمات الدولية.
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