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ترامب يصف بوتين بأنه "ذكي جدا"
ترامب يصف بوتين بأنه "ذكي جدا"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "رجل ذكي للغاية" وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T19:40+0000
2025-02-26T19:40+0000
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وقال ترامب في حضور الصحافيين في أول اجتماع لحكومته: "إنه رجل ذكي للغاية".وأعرب ترامب أن برغبته في التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا أولًا، قبل تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.وقال ترامب ردا على سؤال بشأن إمكانية رفع العقوبات عن روسيا: "أريد القول إننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق أولًا، ولكن أعتقد أننا سنفعل (سنرفع العقوبات عن روسيا).ولفت إلى أنه سيسعى لضمان حصول أوكرانيا على "أكبر قدر ممكن" من الأراضي كجزء من اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وأوضح ترامب أن واشنطن ستقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250226/ترامب-بوتين-شخص-ذكي-للغاية-1098208720.html
https://sarabic.ae/20250225/باحث-سياسي-موسكو-فرضت-نفسها-على-الساحة-الدولية-وشروط-بوتين-تعكس-حالة-النصر-الروسي-1098163977.html
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ترامب يصف بوتين بأنه "ذكي جدا"

19:40 GMT 26.02.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© POOL
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "رجل ذكي للغاية" وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وقال ترامب في حضور الصحافيين في أول اجتماع لحكومته: "إنه رجل ذكي للغاية".

وأشار ترامب إلى أنه يعول على التوصل إلى اتفاق مع بوتين لحل الصراع في أوكرانيا، لكنه لا يستطيع ضمان نجاحه.

وأعرب ترامب أن برغبته في التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا أولًا، قبل تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.
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وقال ترامب ردا على سؤال بشأن إمكانية رفع العقوبات عن روسيا: "أريد القول إننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق أولًا، ولكن أعتقد أننا سنفعل (سنرفع العقوبات عن روسيا).
ولفت إلى أنه سيسعى لضمان حصول أوكرانيا على "أكبر قدر ممكن" من الأراضي كجزء من اتفاق سلام محتمل مع روسيا.

وقال في تعليقه على إمكانية إعادة كييف للأراضي التي فقدتها خلال الصراع مع روسيا: "سنبذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى أفضل اتفاق لكلا الجانبين، ولكن فيما يتعلق بأوكرانيا، فسنحاول جاهدين أن تتمكن من استعادة أكبر قدر ممكن".

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أمس, 13:56 GMT
وأوضح ترامب أن واشنطن ستقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.

وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
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