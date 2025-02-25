https://sarabic.ae/20250225/باحث-سياسي-موسكو-فرضت-نفسها-على-الساحة-الدولية-وشروط-بوتين-تعكس-حالة-النصر-الروسي-1098163977.html
باحث سياسي: موسكو فرضت نفسها على الساحة الدولية وشروط بوتين تعكس حالة النصر الروسي
باحث سياسي: موسكو فرضت نفسها على الساحة الدولية وشروط بوتين تعكس حالة النصر الروسي
سبوتنيك عربي
أكّد أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صن يات سين الدكتور شاهر الشاهر أنّ "روسيا أثبتت قدرتها على إدارة الحرب"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الحرب لم تكن خيارًا... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T13:56+0000
2025-02-25T13:56+0000
2025-02-25T13:56+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف الشاهر أنّ "الخاسر الأول من هذه الحرب هو أوكرانيا، تليها الاتحاد الأوروبي، حيث أن روسيا أثبتت قدرتها على فرض إرادتها في الساحة الدولية وأصبحت لاعبًا دوليًا لا يستهان به".وبخصوص الشروط التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الشاهر إنها "تعكس حالة من النصر التي تشعر بها روسيا نتيجة لنجاحاتها العسكرية والسياسية"، مؤكدا أنّ "بوتين كان واضحًا في مطالبه تجاه أوكرانيا، حيث طالبها بالتخلي عن الأقاليم التي انضمت إلى روسيا"، متابعا أنّ "روسيا اليوم قوية ومستفيدة من التغيرات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك القناعة التي ظهرت مؤخرًا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأهمية التوصل إلى نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وليس أحادي القطبية كما كان الحال سابقًا".وفي ما يخص القارة الأوروبية، شدّد ضيف "سبوتنيك" أنّ "وزنها السياسي والعسكري والاقتصادي قد تغير بشكل كبير". وقال إنّ "أمريكا لطالما مننت أوروبا بتقديم مقعدين دائمين في مجلس الأمن، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن أوروبا لم تعد قادرة على الحصول على مقاعد جديدة في مجلس الأمن، مما يعني احتمال حدوث تغييرات جذرية في النظام الدولي الذي تسعى إليه".وأضاف الشاهر أنّ "الولايات المتحدة بدأت التحول من فكرة الهيمنة على العالم إلى فكرة القيادة العالمية، والتي تقتصر على فرض القرارات في الشؤون الدولية، وليس في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".وفي ما يخص فلاديمير زيلينسكي، قال الشاهر إنّ "ترامب يتعامل مع زيلينسكي باستخفاف"، موجهًا "اللوم له على تدمير بلاده دون تحقيق أي نتائج ملموسة". كما أشار إلى أنّ "الناتو لم يوافق على انضمام أوكرانيا، مما يدل على أن زيلينسكي قد تعرض للخداع في صفقات فساد شخصية دفعته للذهاب وراء مغريات عرضت عليه". وأوضح أنّ "الرئيس الأمريكي يسعى لاستعادة هيبة أمريكا، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال الاتفاق مع القوى الكبرى، وعلى رأسها روسيا". وأكد الشاهر أنّ "روسيا قد أبلغت الجميع أنها لن تقبل المساس بأمنها القومي، وهي مستعدة للذهاب إلى أبعد حد في الدفاع عن هذا الأمن"، مشيرًا إلى أنّ "الجميع أصبح مقتنعًا الآن بأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع هزيمة روسيا في هذه الحرب".
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حصري, تقارير سبوتنيك
باحث سياسي: موسكو فرضت نفسها على الساحة الدولية وشروط بوتين تعكس حالة النصر الروسي
يتبع
أكّد أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صن يات سين الدكتور شاهر الشاهر أنّ "روسيا أثبتت قدرتها على إدارة الحرب"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الحرب لم تكن خيارًا لروسيا بل كانت دفاعًا عن أمنها القومي في مواجهة تهديدات خارجية".
وأضاف الشاهر أنّ "الخاسر الأول من هذه الحرب هو أوكرانيا، تليها الاتحاد الأوروبي، حيث أن روسيا أثبتت قدرتها على فرض إرادتها في الساحة الدولية وأصبحت لاعبًا دوليًا لا يستهان به".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "روسيا تمكنت من تكوين تحالفات استراتيجية على الساحة الدولية، مما أظهر فشل السياسة الأمريكية التي كانت تسعى لاحتواء روسيا والصين"، موضحا أن "هذا الفشل أدى إلى التقارب بين روسيا والصين، وهو ما يُلاحظ اليوم في العلاقات بين البلدين".
وبخصوص الشروط التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الشاهر إنها "تعكس حالة من النصر التي تشعر بها روسيا نتيجة لنجاحاتها العسكرية والسياسية"، مؤكدا أنّ "بوتين كان واضحًا في مطالبه تجاه أوكرانيا، حيث طالبها بالتخلي عن الأقاليم التي انضمت إلى روسيا"، متابعا أنّ "روسيا اليوم قوية ومستفيدة من التغيرات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك القناعة التي ظهرت مؤخرًا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأهمية التوصل إلى نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وليس أحادي القطبية كما كان الحال سابقًا".
وأضاف أستاذ الدراسات الدولية أنّ "الولايات المتحدة بدأت تشعر بأنها وحدها تتحمل أعباء نظام القطب الواحد، بينما يؤكد ترامب أن الدول التي تريد حماية الولايات المتحدة يجب أن تدفع مقابل ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "الدفع لا يتعين أن يكون ماديًا فقط". كما أشار إلى أنّ "هذا التوجه يعكس تحولات كبيرة في الرؤية الأمريكية تجاه القيادة العالمية، حيث تسعى الولايات المتحدة الآن إلى قيادة لا تعتمد على الهيمنة، بل على فرض قراراتها في الشؤون الدولية".
وفي ما يخص القارة الأوروبية، شدّد ضيف "سبوتنيك" أنّ "وزنها السياسي والعسكري والاقتصادي قد تغير بشكل كبير". وقال إنّ "أمريكا لطالما مننت أوروبا بتقديم مقعدين دائمين في مجلس الأمن، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن أوروبا لم تعد قادرة على الحصول على مقاعد جديدة في مجلس الأمن، مما يعني احتمال حدوث تغييرات جذرية في النظام الدولي الذي تسعى إليه".
وأضاف الشاهر أنّ "الولايات المتحدة بدأت التحول من فكرة الهيمنة على العالم إلى فكرة القيادة العالمية، والتي تقتصر على فرض القرارات في الشؤون الدولية، وليس في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وتحدث الشاهر عن القمة بين روسيا وأمريكا في الرياض، موضحًا أنّ "النقاشات كانت تدور حول أمن أوروبا في غياب الدول الأوروبية، مما يعني أن هناك من يتخذ القرارات نيابة عن الدول الأوروبية". وأكد أنّ "هناك تفاهمات بين روسيا وأمريكا بشأن ضرورة إيجاد مخرج لهذه الحرب، وهو ما قد يسهم في تقليل التوترات الدولية".
وفي ما يخص فلاديمير زيلينسكي، قال الشاهر إنّ "ترامب يتعامل مع زيلينسكي باستخفاف"، موجهًا "اللوم له على تدمير بلاده دون تحقيق أي نتائج ملموسة". كما أشار إلى أنّ "الناتو لم يوافق على انضمام أوكرانيا، مما يدل على أن زيلينسكي قد تعرض للخداع في صفقات فساد شخصية دفعته للذهاب وراء مغريات عرضت عليه".
وبيّن أنّ "الموقف الأوروبي بدأ يتغير أيضًا، حيث بدأ العديد من الدول الأوروبية يشعرون بالملل بسبب المعاناة الاقتصادية التي يعانون منها نتيجة لهذه الحرب". ولفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "الحرب الحالية ليست بين أوكرانيا وروسيا فقط، بل هي حرب بالوكالة، حيث يتعامل ترامب مع الدول الأخرى على أساس أنه "سيد العالم".
وأوضح أنّ "الرئيس الأمريكي يسعى لاستعادة هيبة أمريكا، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال الاتفاق مع القوى الكبرى، وعلى رأسها روسيا". وأكد الشاهر أنّ "روسيا قد أبلغت الجميع أنها لن تقبل المساس بأمنها القومي، وهي مستعدة للذهاب إلى أبعد حد في الدفاع عن هذا الأمن"، مشيرًا إلى أنّ "الجميع أصبح مقتنعًا الآن بأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع هزيمة روسيا في هذه الحرب".