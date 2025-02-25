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https://sarabic.ae/20250225/باحث-سياسي-موسكو-فرضت-نفسها-على-الساحة-الدولية-وشروط-بوتين-تعكس-حالة-النصر-الروسي-1098163977.html
باحث سياسي: موسكو فرضت نفسها على الساحة الدولية وشروط بوتين تعكس حالة النصر الروسي
باحث سياسي: موسكو فرضت نفسها على الساحة الدولية وشروط بوتين تعكس حالة النصر الروسي
سبوتنيك عربي
أكّد أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صن يات سين الدكتور شاهر الشاهر أنّ "روسيا أثبتت قدرتها على إدارة الحرب"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الحرب لم تكن خيارًا... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T13:56+0000
2025-02-25T13:56+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف الشاهر أنّ "الخاسر الأول من هذه الحرب هو أوكرانيا، تليها الاتحاد الأوروبي، حيث أن روسيا أثبتت قدرتها على فرض إرادتها في الساحة الدولية وأصبحت لاعبًا دوليًا لا يستهان به".وبخصوص الشروط التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الشاهر إنها "تعكس حالة من النصر التي تشعر بها روسيا نتيجة لنجاحاتها العسكرية والسياسية"، مؤكدا أنّ "بوتين كان واضحًا في مطالبه تجاه أوكرانيا، حيث طالبها بالتخلي عن الأقاليم التي انضمت إلى روسيا"، متابعا أنّ "روسيا اليوم قوية ومستفيدة من التغيرات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك القناعة التي ظهرت مؤخرًا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأهمية التوصل إلى نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وليس أحادي القطبية كما كان الحال سابقًا".وفي ما يخص القارة الأوروبية، شدّد ضيف "سبوتنيك" أنّ "وزنها السياسي والعسكري والاقتصادي قد تغير بشكل كبير". وقال إنّ "أمريكا لطالما مننت أوروبا بتقديم مقعدين دائمين في مجلس الأمن، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن أوروبا لم تعد قادرة على الحصول على مقاعد جديدة في مجلس الأمن، مما يعني احتمال حدوث تغييرات جذرية في النظام الدولي الذي تسعى إليه".وأضاف الشاهر أنّ "الولايات المتحدة بدأت التحول من فكرة الهيمنة على العالم إلى فكرة القيادة العالمية، والتي تقتصر على فرض القرارات في الشؤون الدولية، وليس في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".وفي ما يخص فلاديمير زيلينسكي، قال الشاهر إنّ "ترامب يتعامل مع زيلينسكي باستخفاف"، موجهًا "اللوم له على تدمير بلاده دون تحقيق أي نتائج ملموسة". كما أشار إلى أنّ "الناتو لم يوافق على انضمام أوكرانيا، مما يدل على أن زيلينسكي قد تعرض للخداع في صفقات فساد شخصية دفعته للذهاب وراء مغريات عرضت عليه". وأوضح أنّ "الرئيس الأمريكي يسعى لاستعادة هيبة أمريكا، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال الاتفاق مع القوى الكبرى، وعلى رأسها روسيا". وأكد الشاهر أنّ "روسيا قد أبلغت الجميع أنها لن تقبل المساس بأمنها القومي، وهي مستعدة للذهاب إلى أبعد حد في الدفاع عن هذا الأمن"، مشيرًا إلى أنّ "الجميع أصبح مقتنعًا الآن بأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع هزيمة روسيا في هذه الحرب".
https://sarabic.ae/20250224/روسيا-استسلام-نظام-كييف-مسألة-وقت-فقط-1098133122.html
https://sarabic.ae/20250225/الكرملين-المشاريع-الاقتصادية-المحتملة-بين-موسكو-وواشنطن-تأتي-بعد-تسوية-الملف-الأوكراني-1098154556.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

باحث سياسي: موسكو فرضت نفسها على الساحة الدولية وشروط بوتين تعكس حالة النصر الروسي

13:56 GMT 25.02.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© POOL
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أكّد أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صن يات سين الدكتور شاهر الشاهر أنّ "روسيا أثبتت قدرتها على إدارة الحرب"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الحرب لم تكن خيارًا لروسيا بل كانت دفاعًا عن أمنها القومي في مواجهة تهديدات خارجية".
وأضاف الشاهر أنّ "الخاسر الأول من هذه الحرب هو أوكرانيا، تليها الاتحاد الأوروبي، حيث أن روسيا أثبتت قدرتها على فرض إرادتها في الساحة الدولية وأصبحت لاعبًا دوليًا لا يستهان به".

وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "روسيا تمكنت من تكوين تحالفات استراتيجية على الساحة الدولية، مما أظهر فشل السياسة الأمريكية التي كانت تسعى لاحتواء روسيا والصين"، موضحا أن "هذا الفشل أدى إلى التقارب بين روسيا والصين، وهو ما يُلاحظ اليوم في العلاقات بين البلدين".

الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
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وبخصوص الشروط التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الشاهر إنها "تعكس حالة من النصر التي تشعر بها روسيا نتيجة لنجاحاتها العسكرية والسياسية"، مؤكدا أنّ "بوتين كان واضحًا في مطالبه تجاه أوكرانيا، حيث طالبها بالتخلي عن الأقاليم التي انضمت إلى روسيا"، متابعا أنّ "روسيا اليوم قوية ومستفيدة من التغيرات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك القناعة التي ظهرت مؤخرًا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأهمية التوصل إلى نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وليس أحادي القطبية كما كان الحال سابقًا".
وأضاف أستاذ الدراسات الدولية أنّ "الولايات المتحدة بدأت تشعر بأنها وحدها تتحمل أعباء نظام القطب الواحد، بينما يؤكد ترامب أن الدول التي تريد حماية الولايات المتحدة يجب أن تدفع مقابل ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "الدفع لا يتعين أن يكون ماديًا فقط". كما أشار إلى أنّ "هذا التوجه يعكس تحولات كبيرة في الرؤية الأمريكية تجاه القيادة العالمية، حيث تسعى الولايات المتحدة الآن إلى قيادة لا تعتمد على الهيمنة، بل على فرض قراراتها في الشؤون الدولية".
وفي ما يخص القارة الأوروبية، شدّد ضيف "سبوتنيك" أنّ "وزنها السياسي والعسكري والاقتصادي قد تغير بشكل كبير". وقال إنّ "أمريكا لطالما مننت أوروبا بتقديم مقعدين دائمين في مجلس الأمن، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن أوروبا لم تعد قادرة على الحصول على مقاعد جديدة في مجلس الأمن، مما يعني احتمال حدوث تغييرات جذرية في النظام الدولي الذي تسعى إليه".
وأضاف الشاهر أنّ "الولايات المتحدة بدأت التحول من فكرة الهيمنة على العالم إلى فكرة القيادة العالمية، والتي تقتصر على فرض القرارات في الشؤون الدولية، وليس في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
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الكرملين: المشاريع الاقتصادية المحتملة بين موسكو وواشنطن تأتي بعد تسوية الملف الأوكراني
10:53 GMT

وتحدث الشاهر عن القمة بين روسيا وأمريكا في الرياض، موضحًا أنّ "النقاشات كانت تدور حول أمن أوروبا في غياب الدول الأوروبية، مما يعني أن هناك من يتخذ القرارات نيابة عن الدول الأوروبية". وأكد أنّ "هناك تفاهمات بين روسيا وأمريكا بشأن ضرورة إيجاد مخرج لهذه الحرب، وهو ما قد يسهم في تقليل التوترات الدولية".

وفي ما يخص فلاديمير زيلينسكي، قال الشاهر إنّ "ترامب يتعامل مع زيلينسكي باستخفاف"، موجهًا "اللوم له على تدمير بلاده دون تحقيق أي نتائج ملموسة". كما أشار إلى أنّ "الناتو لم يوافق على انضمام أوكرانيا، مما يدل على أن زيلينسكي قد تعرض للخداع في صفقات فساد شخصية دفعته للذهاب وراء مغريات عرضت عليه".

وبيّن أنّ "الموقف الأوروبي بدأ يتغير أيضًا، حيث بدأ العديد من الدول الأوروبية يشعرون بالملل بسبب المعاناة الاقتصادية التي يعانون منها نتيجة لهذه الحرب". ولفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "الحرب الحالية ليست بين أوكرانيا وروسيا فقط، بل هي حرب بالوكالة، حيث يتعامل ترامب مع الدول الأخرى على أساس أنه "سيد العالم".

وأوضح أنّ "الرئيس الأمريكي يسعى لاستعادة هيبة أمريكا، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال الاتفاق مع القوى الكبرى، وعلى رأسها روسيا". وأكد الشاهر أنّ "روسيا قد أبلغت الجميع أنها لن تقبل المساس بأمنها القومي، وهي مستعدة للذهاب إلى أبعد حد في الدفاع عن هذا الأمن"، مشيرًا إلى أنّ "الجميع أصبح مقتنعًا الآن بأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع هزيمة روسيا في هذه الحرب".
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