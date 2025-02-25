https://sarabic.ae/20250225/باحث-سياسي-موسكو-فرضت-نفسها-على-الساحة-الدولية-وشروط-بوتين-تعكس-حالة-النصر-الروسي-1098163977.html

باحث سياسي: موسكو فرضت نفسها على الساحة الدولية وشروط بوتين تعكس حالة النصر الروسي

باحث سياسي: موسكو فرضت نفسها على الساحة الدولية وشروط بوتين تعكس حالة النصر الروسي

سبوتنيك عربي

أكّد أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صن يات سين الدكتور شاهر الشاهر أنّ "روسيا أثبتت قدرتها على إدارة الحرب"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الحرب لم تكن خيارًا... 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T13:56+0000

2025-02-25T13:56+0000

2025-02-25T13:56+0000

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تقارير سبوتنيك

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وأضاف الشاهر أنّ "الخاسر الأول من هذه الحرب هو أوكرانيا، تليها الاتحاد الأوروبي، حيث أن روسيا أثبتت قدرتها على فرض إرادتها في الساحة الدولية وأصبحت لاعبًا دوليًا لا يستهان به".وبخصوص الشروط التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الشاهر إنها "تعكس حالة من النصر التي تشعر بها روسيا نتيجة لنجاحاتها العسكرية والسياسية"، مؤكدا أنّ "بوتين كان واضحًا في مطالبه تجاه أوكرانيا، حيث طالبها بالتخلي عن الأقاليم التي انضمت إلى روسيا"، متابعا أنّ "روسيا اليوم قوية ومستفيدة من التغيرات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك القناعة التي ظهرت مؤخرًا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأهمية التوصل إلى نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وليس أحادي القطبية كما كان الحال سابقًا".وفي ما يخص القارة الأوروبية، شدّد ضيف "سبوتنيك" أنّ "وزنها السياسي والعسكري والاقتصادي قد تغير بشكل كبير". وقال إنّ "أمريكا لطالما مننت أوروبا بتقديم مقعدين دائمين في مجلس الأمن، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن أوروبا لم تعد قادرة على الحصول على مقاعد جديدة في مجلس الأمن، مما يعني احتمال حدوث تغييرات جذرية في النظام الدولي الذي تسعى إليه".وأضاف الشاهر أنّ "الولايات المتحدة بدأت التحول من فكرة الهيمنة على العالم إلى فكرة القيادة العالمية، والتي تقتصر على فرض القرارات في الشؤون الدولية، وليس في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".وفي ما يخص فلاديمير زيلينسكي، قال الشاهر إنّ "ترامب يتعامل مع زيلينسكي باستخفاف"، موجهًا "اللوم له على تدمير بلاده دون تحقيق أي نتائج ملموسة". كما أشار إلى أنّ "الناتو لم يوافق على انضمام أوكرانيا، مما يدل على أن زيلينسكي قد تعرض للخداع في صفقات فساد شخصية دفعته للذهاب وراء مغريات عرضت عليه". وأوضح أنّ "الرئيس الأمريكي يسعى لاستعادة هيبة أمريكا، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال الاتفاق مع القوى الكبرى، وعلى رأسها روسيا". وأكد الشاهر أنّ "روسيا قد أبلغت الجميع أنها لن تقبل المساس بأمنها القومي، وهي مستعدة للذهاب إلى أبعد حد في الدفاع عن هذا الأمن"، مشيرًا إلى أنّ "الجميع أصبح مقتنعًا الآن بأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع هزيمة روسيا في هذه الحرب".

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