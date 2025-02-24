https://sarabic.ae/20250224/روسيا-استسلام-نظام-كييف-مسألة-وقت-فقط-1098133122.html

روسيا: استسلام نظام كييف مسألة وقت فقط

روسيا: استسلام نظام كييف مسألة وقت فقط

سبوتنيك عربي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن استسلام نظام كييف هو مسألة وقت فقط. 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T16:13+0000

2025-02-24T16:13+0000

2025-02-24T16:13+0000

روسيا

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وقال نيبينزيا من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أصبحت أوكرانيا بمثابة شركة عسكرية خاصة تقاتل من أجل المصالح الجيوسياسية الغربية، وأصبح الصراع بمثابة حرب بالوكالة كلاسيكية بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي".وأوضح أن إدارة دونالد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "رأت" الوجه الحقيقي لفلاديمير زيلينسكي وأدركت أنه غير مهتم بالسلام.وقال المندوب الروسي: "لقد رأت الإدارة الجمهورية التي وصلت إلى السلطة بقيادة الرئيس ترامب، أخيرا، الوجه الحقيقي للرئيس الأوكراني المنتهي الصلاحية، وأدركت أنه غير مهتم على الإطلاق بالسلام في بلاده، لأنه يتمسك بالسلطة بكل قوته ويخاف من الانتخابات الديمقراطية التي ليس له أي فرصة فيها".وفي الأيام الأخيرة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات المدمرة ضد فلاديمير زيلينسكي.ووصف ترامب زيلينسكي بالديكتاتور، واتهمه برفض إجراء الانتخابات، وفي رأيه، يريد زيلينسكي مواصلة القتال من أجل الحفاظ على على المساعدات التي تقدم له.

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