https://sarabic.ae/20250223/زيلينسكي-يعلن-استعداده-لترك-السلطة-1098094570.html

زيلينسكي يعلن استعداده لترك السلطة

زيلينسكي يعلن استعداده لترك السلطة

سبوتنيك عربي

ذكر فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، أنه مستعد لترك السلطة من "أجل السلام في أوكرانيا" أو مقابل العضوية في الناتو. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T15:18+0000

2025-02-23T15:18+0000

2025-02-23T15:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف زيلينسكي أنه: "إذا كان السلام في أوكرانيا يعتمد على تركي السلطة، فأنا مستعد لذلك، وسوف أترك منصبي على الفور".ووصف ترامب زيلينسكي بالديكتاتور، واتهمه برفض إجراء الانتخابات، وفي رأيه، يريد زيلينسكي مواصلة القتال من أجل الحفاظ على على المساعدات التي تقدم له.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً للتقييمات الأولية، فإن السلطات الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي الآن البرلمان ورئيس البرلمان.

https://sarabic.ae/20250223/المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-خلال-فترة-وجيزة-1098093109.html

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