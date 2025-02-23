https://sarabic.ae/20250223/زيلينسكي-يعلن-استعداده-لترك-السلطة-1098094570.html
زيلينسكي يعلن استعداده لترك السلطة
زيلينسكي يعلن استعداده لترك السلطة
سبوتنيك عربي
ذكر فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، أنه مستعد لترك السلطة من "أجل السلام في أوكرانيا" أو مقابل العضوية في الناتو. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T15:18+0000
2025-02-23T15:18+0000
2025-02-23T15:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف زيلينسكي أنه: "إذا كان السلام في أوكرانيا يعتمد على تركي السلطة، فأنا مستعد لذلك، وسوف أترك منصبي على الفور".ووصف ترامب زيلينسكي بالديكتاتور، واتهمه برفض إجراء الانتخابات، وفي رأيه، يريد زيلينسكي مواصلة القتال من أجل الحفاظ على على المساعدات التي تقدم له.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً للتقييمات الأولية، فإن السلطات الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي الآن البرلمان ورئيس البرلمان.
https://sarabic.ae/20250223/المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-خلال-فترة-وجيزة-1098093109.html
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روسيا
زيلينسكي يعلن استعداده لترك السلطة
ذكر فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، أنه مستعد لترك السلطة من "أجل السلام في أوكرانيا" أو مقابل العضوية في الناتو.
وأضاف زيلينسكي أنه: "إذا كان السلام في أوكرانيا يعتمد على تركي السلطة، فأنا مستعد لذلك، وسوف أترك منصبي على الفور".
في الأيام الأخيرة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات المدمرة ضد فلاديمير زيلينسكي.
ووصف ترامب زيلينسكي بالديكتاتور، واتهمه برفض إجراء الانتخابات، وفي رأيه، يريد زيلينسكي مواصلة القتال من أجل الحفاظ على على المساعدات التي تقدم له.
وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو من العام الماضي، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً للتقييمات الأولية، فإن السلطات الشرعية الوحيدة في أوكرانيا هي الآن البرلمان ورئيس البرلمان.