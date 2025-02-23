https://sarabic.ae/20250223/المبعوث-الأمريكي-للشرق-الأوسط-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-خلال-فترة-وجيزة-1098093109.html

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: يمكن التوصل إلى اتفاق لتحقيق السلام في أوكرانيا خلال فترة وجيزة

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: يمكن التوصل إلى اتفاق لتحقيق السلام في أوكرانيا خلال فترة وجيزة

سبوتنيك عربي

توقع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن يتم التوصل لاتفاق لحل الأزمة في أوكرانيا سريعا. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T15:08+0000

2025-02-23T15:08+0000

2025-02-23T15:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ويتكوف، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عندما سُئل عما إذا كانوا قريبين من التوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع: "كانت محادثاتنا في المملكة العربية السعودية، مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، في رأيي، إيجابية وبناءة ومن الواضح أنها تكتسب زخمًا. لذلك أود أن أقول إنني متفائل، تمامًا مثل الرئيس الحالي، بأننا نستطيع إنجاز شيء بسرعة إلى حد ما".وحول اتفاق الولايات المتحدة مع كييف بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا، قال ويتكوف "أتوقع أن أرى اتفاقية موقعة هذا الأسبوع. لقد رأيتم زيلينسكي يتردد في التزامه بذلك قبل أسبوع، وقد أرسل زيلينسكي رسالة مفادها أنه لم يعد يتردد. أعتقد أن هناك سببًا لعدم تردده. لأنه يدرك أننا فعلنا الكثير، وأن هذه الاتفاقية يجب أن يتم توقيعها، وأعتقد أنك ستراها موقعة هذا الأسبوع".وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واثق من إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا، هذا الأسبوع.وأكدت أن "واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية النشطة، حيث يعمل مستشار الأمن القومي مايك والتز، على مدار الساعة خلال نهاية هذا الأسبوع، للتوصل إلى اتفاق وإنهاء النزاع".

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