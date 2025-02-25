https://sarabic.ae/20250225/الكرملين-المشاريع-الاقتصادية-المحتملة-بين-موسكو-وواشنطن-تأتي-بعد-تسوية-الملف-الأوكراني-1098154556.html

الكرملين: المشاريع الاقتصادية المحتملة بين موسكو وواشنطن تأتي بعد تسوية الملف الأوكراني

الكرملين: المشاريع الاقتصادية المحتملة بين موسكو وواشنطن تأتي بعد تسوية الملف الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المشاريع المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في مجال التعاون الاقتصادي، تأتي بعد... 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T10:53+0000

2025-02-25T10:53+0000

2025-02-25T10:53+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان لدى موسكو أي شروط أولية يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تلبيتها، من أجل بدء التعاون بشأن المعادن الأرضية النادرة: "البند التالي على جدول الأعمال هو مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية".وتابع بيسكوف أن "روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بحاجة إلى خطوات صغيرة تجاه بعضهما بعضا لاستعادة الثقة".وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يثق بالأمريكيين: "نحن بحاجة إلى اتخاذ العديد من الخطوات تجاه بعضنا بعضا، من شأنها أن تسهم في ظهور وتجديد أجواء الثقة".وأوضح بيسكوف للصحفيين حول شروط التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة: "لقد ظهرت الآن الإرادة السياسية لرئيسي الدولتين للتعاون واستئناف الحوار".وقال بيسكوف، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان لدى موسكو أي شروط مسبقة، يتعين على الولايات المتحدة الوفاء بها من أجل بدء التعاون في المعادن الأرضية النادرة: "يحتاج الأمريكيون إلى المعادن الأرضية النادرة، ولدينا الكثير منها، لدينا خططنا الخاصة لتنمية الموارد الاستراتيجية، ولكن هناك آفاق واسعة جدا للتعاون في هذا الصدد، وتحدث الرئيس عن هذا في اجتماع أمس، حول المعادن الأرضية النادرة بالذات، لذلك هناك آفاق وفرص عندما تأتي اللحظة لإظهار الإرادة السياسية، سنكون منفتحين على ذلك".وأكد أن الاتصالات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ستتم عبر وزارتي خارجية البلدين، وستكون على مستوى الخبراء.وتابع: "أما بالنسبة للأوروبيين، فبالطبع، إن التصريحات الصادرة من بروكسل وغيرها، بما في ذلك من كييف، والتي سمعناها أمس، لا تشير بعد إلى توازن، ولكن ربما، بناء على نتائج الاتصالات بين الأوروبيين والأمريكيين، سوف تتجه أوروبا بطريقة ما نحو توازن أكبر".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العمل على إبرام أي اتفاقيات ثنائية بين روسيا والولايات المتحدة لاأمريكية، ليس جاريا حاليا.وكشف بيسكوف أن مجموعة "أصدقاء السلام" في أوكرانيا، لا تناقش خططا محددة للتسوية، بل رؤية حول آفاق التوصل إليها.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان لدى روسيا، تساؤلات بشأن بعض جوانب المنصة، وما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاعل معها: "حتى الآن، في إطار هذه العملية، لم تتم مناقشة أي خطط محددة سيتم اقتراحها للتنفيذ. تمت مناقشة رؤى حول آفاق التوصل إلى تسوية هناك. هذه العملية مستمرة".وتابع: "نواصل اتصالاتنا مع السلطات السورية، المسألة السورية مدرجة على جدول أعمال جميع اتصالاتنا الدولية، وكان وزير الخارجية (سيرغي لافروف) يوم أمس، في أنقرة، وبطبيعة الحال، خلال اتصالات أخرى أيضا تم التطرق إلى الملف السوري، ويمكن القول أن العمل مستمر".مصافحات غريبة بين ماكرون وترامب.. فيديومجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لإنهاء الصراع في أوكرانيا

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