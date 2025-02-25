https://sarabic.ae/20250225/مصافحات-غريبة-بين-ماكرون-وترامب-فيديو-1098146575.html

مصافحات غريبة بين ماكرون وترامب.. فيديو

مصافحات غريبة بين ماكرون وترامب.. فيديو

سبوتنيك عربي

شهد اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، يوم أمس الاثنين، مصافحة غريبة رصدها مقطع فيديو تم تداوله... 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T07:16+0000

2025-02-25T07:16+0000

2025-02-25T07:16+0000

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دونالد ترامب

إيمانويل ماكرون

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وسلطت تلك اللقطة الضوء على مصافحات الرئيسين السابقة، التي كانت أيضا تجري بطريقة غريبة، كان آخرها مصافحتهما في باريس، قبل تولي ترامب منصبه رسميا.ففي تلك المرة حاول الرئيس الأمريكي رفع يد نظيره الفرنسي إلى الأعلى، ليرد الأخير بوضع يده اليسرى على يد ترامب.وسبق ذلك مصافحة شهيرة بين الرئيسين خلال فترة رئاسة ترامب الأولى عام 2017، وحاول خلالها كل منهما شد يد الآخر واستمرت 29 ثانية.ويحاول ترامب إظهار هيمنته على ماكرون، في العديد من المناسبات بمصافحته الغريبة، لكن الرئيس الفرنسي يحاول مقاومة تلك الطريقة فيما يبدوا أنها محاولة لإظهار "تماسك" باريس في وجه الضغوط الأمريكية.وتشهد العلاقات بين واشنطن وباريس، منافسة في داخل حلف شمالي الأطلسي (الناتو)، فبينما تحاول واشنطن الضغط على دول الحلف والتلويح بمغادرته لإجبار الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها الدفاعي، تحاول فرنسا أن تملأ الفراغ الذي يمكن أن يحدث إذا خرجت واشنطن من الحلف.كما تتنافس الدولتان في العديد من مناطق النفوذ حول العالم وخاصة في أفريقيا، إضافة إلى منافستهما في سوق السلاح عالميا، وكان أبرز محطات تلك المنافسة استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة غواصات ضخمة كان من المقرر أن تحصل عليها أستراليا من فرنسا، واستبدالها بصفقة أمريكية بريطانية.

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سبوتنيك عربي

منوعات, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, إيمانويل ماكرون