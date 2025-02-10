https://sarabic.ae/20250210/ماكرون-يحث-ترامب-على-عدم-الإضرار-باقتصاد-الاتحاد-الأوروبي-1097624611.html
ماكرون يحث ترامب على عدم الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي
ماكرون يحث ترامب على عدم الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي عبر التهديد بفرض رسوم جمركية. مؤكداً... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T02:03+0000
2025-02-10T02:03+0000
2025-02-10T02:03+0000
ترامب
إيمانويل ماكرون
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأمريكية
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وقال ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أوروبا حليف لكم. إذا كنتم تريدون من أوروبا الاستثمار بشكل أكبر في الأمن والدفاع، وإذا كنتم تريدون أن تتطور أوروبا، وهو ما أراه في مصلحة الولايات المتحدة، فعليكم ألا تلحقوا الضرر بالاقتصاد الأوروبي من خلال التهديد بالرسوم الجمركية."كما شدد ماكرون على أن المشكلة الأساسية بالنسبة لواشنطن ليست الاتحاد الأوروبي، وإنما الصين.وكان ترامب قد صرح في 1 فبراير/شباط الجاري، بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بمعاملة غير عادلة لواشنطن.وفي 2 فبراير، أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الاتحاد الأوروبي لم يتلق أي معلومات رسمية بشأن فرض رسوم أمريكية إضافية على السلع الأوروبية، لكنه مستعد لـ "الرد بشكل حاسم" إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوة.
https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يتحدث-عن-إمكانية-فرض-رسوم-جمركية-على-الاتحاد-الأوروبي-1097415582.html
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ترامب, إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية
ترامب, إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية
ماكرون يحث ترامب على عدم الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي عبر التهديد بفرض رسوم جمركية. مؤكداً أن ذلك لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
وقال ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أوروبا حليف لكم. إذا كنتم تريدون من أوروبا الاستثمار بشكل أكبر في الأمن والدفاع، وإذا كنتم تريدون أن تتطور أوروبا، وهو ما أراه في مصلحة الولايات المتحدة، فعليكم ألا تلحقوا الضرر بالاقتصاد الأوروبي من خلال التهديد بالرسوم الجمركية."
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة نفسها.
وكان ترامب قد صرح في 1 فبراير/شباط الجاري، بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بمعاملة غير عادلة لواشنطن.
وفي 2 فبراير، أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الاتحاد الأوروبي لم يتلق أي معلومات رسمية بشأن فرض رسوم أمريكية إضافية على السلع الأوروبية، لكنه مستعد لـ "الرد بشكل حاسم" إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوة.