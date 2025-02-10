ماكرون يحث ترامب على عدم الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
دمشق مفتحة على الإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطة غزة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:34 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الدول العربية في إفشال خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
13:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في قطر لبحث المرحلة القادمة من الاتفاق، السعودية ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها أسلوبا لصرف النظر عن جرائم الاحتلال
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250210/ماكرون-يحث-ترامب-على-عدم-الإضرار-باقتصاد-الاتحاد-الأوروبي-1097624611.html
ماكرون يحث ترامب على عدم الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي
ماكرون يحث ترامب على عدم الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي عبر التهديد بفرض رسوم جمركية. مؤكداً... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T02:03+0000
2025-02-10T02:03+0000
ترامب
إيمانويل ماكرون
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095582908_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_b407024471d7815d73ced476513b5f4d.jpg
وقال ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أوروبا حليف لكم. إذا كنتم تريدون من أوروبا الاستثمار بشكل أكبر في الأمن والدفاع، وإذا كنتم تريدون أن تتطور أوروبا، وهو ما أراه في مصلحة الولايات المتحدة، فعليكم ألا تلحقوا الضرر بالاقتصاد الأوروبي من خلال التهديد بالرسوم الجمركية."كما شدد ماكرون على أن المشكلة الأساسية بالنسبة لواشنطن ليست الاتحاد الأوروبي، وإنما الصين.وكان ترامب قد صرح في 1 فبراير/شباط الجاري، بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بمعاملة غير عادلة لواشنطن.وفي 2 فبراير، أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الاتحاد الأوروبي لم يتلق أي معلومات رسمية بشأن فرض رسوم أمريكية إضافية على السلع الأوروبية، لكنه مستعد لـ "الرد بشكل حاسم" إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوة.
https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يتحدث-عن-إمكانية-فرض-رسوم-جمركية-على-الاتحاد-الأوروبي-1097415582.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095582908_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_90d4cbe8d6b93923956b1dc0c2641814.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية
ترامب, إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية

ماكرون يحث ترامب على عدم الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي

02:03 GMT 10.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissardالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في القصر الرئاسي، فرنسا، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في القصر الرئاسي، فرنسا، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي عبر التهديد بفرض رسوم جمركية. مؤكداً أن ذلك لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
وقال ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أوروبا حليف لكم. إذا كنتم تريدون من أوروبا الاستثمار بشكل أكبر في الأمن والدفاع، وإذا كنتم تريدون أن تتطور أوروبا، وهو ما أراه في مصلحة الولايات المتحدة، فعليكم ألا تلحقوا الضرر بالاقتصاد الأوروبي من خلال التهديد بالرسوم الجمركية."
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة نفسها.
كما شدد ماكرون على أن المشكلة الأساسية بالنسبة لواشنطن ليست الاتحاد الأوروبي، وإنما الصين.
وكان ترامب قد صرح في 1 فبراير/شباط الجاري، بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بمعاملة غير عادلة لواشنطن.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
بعد كندا والمكسيك.. ترامب يتحدث عن إمكانية فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي
3 فبراير, 02:25 GMT
وفي 2 فبراير، أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الاتحاد الأوروبي لم يتلق أي معلومات رسمية بشأن فرض رسوم أمريكية إضافية على السلع الأوروبية، لكنه مستعد لـ "الرد بشكل حاسم" إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала