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بعد كندا والمكسيك.. ترامب يتحدث عن إمكانية فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي
بعد كندا والمكسيك.. ترامب يتحدث عن إمكانية فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين اليوم الاثنين. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
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ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
المكسيك
أخبار المكسيك
الرسوم الجمركية
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وقال ترمب للصحفيين في المطار في طريقه إلى البيت الأبيض: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو الاثنين، وسأتحدث أيضا مع رئيسة المكسيك، ولا أتوقع أي شيء دراماتيكي للغاية. لقد فرضنا رسوما جمركية، وهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون".وأضاف ترامب: "لا أستطيع أن أقول إن هناك جدولا زمنيا، لكنه سيكون قريبا جدا".وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/شباط.
https://sarabic.ae/20250203/رئيس-الوزراء-البولندي-يدعو-إلى-عدم-الخوف-من-تهديدات-ترامب-بالرسوم-الجمركية-1097415094.html
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ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك, أخبار المكسيك, الرسوم الجمركية
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك, أخبار المكسيك, الرسوم الجمركية

بعد كندا والمكسيك.. ترامب يتحدث عن إمكانية فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي

02:25 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 02:26 GMT 03.02.2025)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين اليوم الاثنين.
وقال ترمب للصحفيين في المطار في طريقه إلى البيت الأبيض: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو الاثنين، وسأتحدث أيضا مع رئيسة المكسيك، ولا أتوقع أي شيء دراماتيكي للغاية. لقد فرضنا رسوما جمركية، وهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون".

وعندما سئل عما إذا كان يرى أي إطار زمني لفرض الرسوم الجمركية الموعودة على السلع من الاتحاد الأوروبي، قال ترامب إنه سيحدث قريبا.

وأضاف ترامب: "لا أستطيع أن أقول إن هناك جدولا زمنيا، لكنه سيكون قريبا جدا".
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
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وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/شباط.
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