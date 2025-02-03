https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يتحدث-عن-إمكانية-فرض-رسوم-جمركية-على-الاتحاد-الأوروبي-1097415582.html

بعد كندا والمكسيك.. ترامب يتحدث عن إمكانية فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي

بعد كندا والمكسيك.. ترامب يتحدث عن إمكانية فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيناقش قراره بفرض رسوم جمركية على السلع من المكسيك وكندا مع زعماء البلدين اليوم الاثنين. 03.02.2025, سبوتنيك عربي

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الرسوم الجمركية

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وقال ترمب للصحفيين في المطار في طريقه إلى البيت الأبيض: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو الاثنين، وسأتحدث أيضا مع رئيسة المكسيك، ولا أتوقع أي شيء دراماتيكي للغاية. لقد فرضنا رسوما جمركية، وهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون".وأضاف ترامب: "لا أستطيع أن أقول إن هناك جدولا زمنيا، لكنه سيكون قريبا جدا".وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأمريكي فرض رسوما جمركية على السلع القادمة من المكسيك وكندا بنسبة 25%، باستثناء موارد الطاقة الكندية، التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%. وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الرابع من فبراير/شباط.

https://sarabic.ae/20250203/رئيس-الوزراء-البولندي-يدعو-إلى-عدم-الخوف-من-تهديدات-ترامب-بالرسوم-الجمركية-1097415094.html

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ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك, أخبار المكسيك, الرسوم الجمركية