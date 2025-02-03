https://sarabic.ae/20250203/رئيس-الوزراء-البولندي-يدعو-إلى-عدم-الخوف-من-تهديدات-ترامب-بالرسوم-الجمركية-1097415094.html
رئيس الوزراء البولندي يدعو إلى عدم الخوف من تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
رئيس الوزراء البولندي يدعو إلى عدم الخوف من تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي يجب أن تؤخذ بقلق، وليس... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T00:54+0000
2025-02-03T00:54+0000
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وقال ترامب في وقت سابق، إنه سيفرض رسوما جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي لأن بروكسل لديها موقف "فظيع" تجاه واشنطن.وأوضح أن بولندا قادرة على مواجهة تهديدات ترامب بنموها الاقتصادي المرتفع.وقال توسك: "نحن في بولندا لدينا إجابات جيدة لهذه الوعود. أولا، هذا نمو اقتصادي قياسي وديناميكي حقا. نحن مستعدون لسيناريوهات مختلفة. بدون خوف، ولكن بحكمة".وفي وقت سابق، وقع ترامب مراسيم بشأن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين. ويخشى الاتحاد الأوروبي من عودة ترامب إلى السياسات الحمائية ورفع الرسوم الجمركية مرة أخرى على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لوكالة الأنباء البولندية، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن يكون مستعدًا لإجراءات انتقامية في حال زيادة الرسوم الجمركية على السلع.خلال ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم. وفي نهاية عام 2022، في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بدأت حرب تجارية أخرى بين واشنطن وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم، والذي وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة.وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250201/الرئيس-الأمريكي-دونالد-ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-كبيرة-على-كندا-والمكسيك-والصين-1097391167.html
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العالم, بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, جمارك
العالم, بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, جمارك
رئيس الوزراء البولندي يدعو إلى عدم الخوف من تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
00:54 GMT 03.02.2025 (تم التحديث: 00:55 GMT 03.02.2025)
قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي يجب أن تؤخذ بقلق، وليس بالخوف.
وقال ترامب في وقت سابق، إنه سيفرض رسوما جمركية
على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي لأن بروكسل لديها موقف "فظيع" تجاه واشنطن.
وقال توسك في رسالة بالفيديو على موقع "إكس"، ربما تشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة، ووعود الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا. هناك ما يدعو للقلق، ولكن ليس بالخوف".
وأوضح أن بولندا قادرة على مواجهة تهديدات ترامب بنموها الاقتصادي المرتفع.
وقال توسك: "نحن في بولندا لدينا إجابات جيدة لهذه الوعود. أولا، هذا نمو اقتصادي قياسي وديناميكي حقا. نحن مستعدون لسيناريوهات مختلفة. بدون خوف، ولكن بحكمة".
وفي وقت سابق، وقع ترامب مراسيم بشأن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين. ويخشى الاتحاد الأوروبي من عودة ترامب إلى السياسات الحمائية ورفع الرسوم الجمركية مرة أخرى على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لوكالة الأنباء البولندية، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن يكون مستعدًا لإجراءات انتقامية في حال زيادة الرسوم الجمركية على السلع.
خلال ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم. وفي نهاية عام 2022، في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بدأت حرب تجارية أخرى بين واشنطن وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم، والذي وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة.
وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.