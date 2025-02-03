https://sarabic.ae/20250203/رئيس-الوزراء-البولندي-يدعو-إلى-عدم-الخوف-من-تهديدات-ترامب-بالرسوم-الجمركية-1097415094.html

رئيس الوزراء البولندي يدعو إلى عدم الخوف من تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

رئيس الوزراء البولندي يدعو إلى عدم الخوف من تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إن وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي يجب أن تؤخذ بقلق، وليس... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T00:54+0000

2025-02-03T00:54+0000

2025-02-03T00:55+0000

العالم

بولندا

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

جمارك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104398/51/1043985170_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8a02807c3d3dcc2537409f799a7e1714.jpg

وقال ترامب في وقت سابق، إنه سيفرض رسوما جمركية على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي لأن بروكسل لديها موقف "فظيع" تجاه واشنطن.وأوضح أن بولندا قادرة على مواجهة تهديدات ترامب بنموها الاقتصادي المرتفع.وقال توسك: "نحن في بولندا لدينا إجابات جيدة لهذه الوعود. أولا، هذا نمو اقتصادي قياسي وديناميكي حقا. نحن مستعدون لسيناريوهات مختلفة. بدون خوف، ولكن بحكمة".وفي وقت سابق، وقع ترامب مراسيم بشأن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين. ويخشى الاتحاد الأوروبي من عودة ترامب إلى السياسات الحمائية ورفع الرسوم الجمركية مرة أخرى على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي.وفي وقت سابق، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا لوكالة الأنباء البولندية، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن يكون مستعدًا لإجراءات انتقامية في حال زيادة الرسوم الجمركية على السلع.خلال ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم. وفي نهاية عام 2022، في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بدأت حرب تجارية أخرى بين واشنطن وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم، والذي وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة.وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.

https://sarabic.ae/20250201/الرئيس-الأمريكي-دونالد-ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-كبيرة-على-كندا-والمكسيك-والصين-1097391167.html

بولندا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, جمارك