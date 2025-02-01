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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أعلن عن تعريفات جمركية جديدة على المكسيك وكندا والصين حيث وقع عليها في منتجع مارلاغو."وأضافت أن "التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء دون استثناءات".وأشارت إلى أن "الأمر التنفيذي يشمل رسوما بنسبة 10 بالمئة على كل الواردات من الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية و25 بالمئة على كل الواردات من المكسيك ونفس النسبة على كندا ورسوم أخرى بنسبة 10 بالمئة على منتجات الطاقة الكندية".
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ترامب, أخبار كندا, أخبار المكسيك, المكسيك, رحلة المك سلمان, الصين, العالم
ترامب, أخبار كندا, أخبار المكسيك, المكسيك, رحلة المك سلمان, الصين, العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين

22:38 GMT 01.02.2025
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أعلن عن تعريفات جمركية جديدة على المكسيك وكندا والصين حيث وقع عليها في منتجع مارلاغو."
وأضافت أن "التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء دون استثناءات".
وأشارت إلى أن "الأمر التنفيذي يشمل رسوما بنسبة 10 بالمئة على كل الواردات من الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية و25 بالمئة على كل الواردات من المكسيك ونفس النسبة على كندا ورسوم أخرى بنسبة 10 بالمئة على منتجات الطاقة الكندية".
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