https://sarabic.ae/20250201/الرئيس-الأمريكي-دونالد-ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-كبيرة-على-كندا-والمكسيك-والصين-1097391167.html
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T22:38+0000
2025-02-01T22:38+0000
2025-02-01T22:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أعلن عن تعريفات جمركية جديدة على المكسيك وكندا والصين حيث وقع عليها في منتجع مارلاغو."وأضافت أن "التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء دون استثناءات".وأشارت إلى أن "الأمر التنفيذي يشمل رسوما بنسبة 10 بالمئة على كل الواردات من الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية و25 بالمئة على كل الواردات من المكسيك ونفس النسبة على كندا ورسوم أخرى بنسبة 10 بالمئة على منتجات الطاقة الكندية".
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ترامب, أخبار كندا, أخبار المكسيك, المكسيك, رحلة المك سلمان, الصين, العالم
ترامب, أخبار كندا, أخبار المكسيك, المكسيك, رحلة المك سلمان, الصين, العالم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أعلن عن تعريفات جمركية جديدة على المكسيك وكندا والصين حيث وقع عليها في منتجع مارلاغو."
وأضافت أن "التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء دون استثناءات
".
وأشارت إلى أن "الأمر التنفيذي يشمل رسوما بنسبة 10 بالمئة على كل الواردات من الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية و25 بالمئة على كل الواردات من المكسيك ونفس النسبة على كندا ورسوم أخرى بنسبة 10 بالمئة على منتجات الطاقة الكندية".