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البيت الأبيض يعلن أن ترامب ناقش مع السيسي سد النهضة الإثيوبي
البيت الأبيض يعلن أن ترامب ناقش مع السيسي سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
أصدر البيت الأبيض، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي دار بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T19:16+0000
2025-02-01T19:16+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وذكر بيان البيت الأبيض، الذي نشرته مديرة مكتب قناة "الشرق" السعودية في واشنطن، عبر منصة "إكس"، أن "السيسي هنأ ترامب بتنصيبه رئيسا لأمريكا، ومن ناحيته شكر الأخير السيسي على صداقته، وتناول معه سد النهضة الإثيوبي".وتابع البيان: "ناقش الرئيسان خلال اتصالهما كذلك دور مهم المهم في إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، وعبر السيسي عن ثقته بأن قيادة ترامب قد تعجل من العصر الذهبي للسلام في الشرق الأوسط".وكان الرئيسان الأمريكي والمصري، دونالد ترامب وعبد الفتاح السيسي، أجريا اليوم السبت أول مكالمة بينهما، بعد اقتراح ترامب بنقل الفلسطينيين إلى مصر. وأكد الزعيمان على علاقاتهما الاستراتيجية، وتعاونهما الاقتصادي والاستقرار في الشرق الأوسط، كما دعا السيسي ترامب لزيارة مصر.وجاءت المكالمة، وسط احتجاجات مصرية واسعة على معبر رفح، ضد خطة تهجير الفلسطينيين إلى مصر.وتعارض كل من مصر والأردن إعادة توطين سكان غزة، وتصران على إقامة دولة فلسطينية مستقلة بدلا من ذلك.
https://sarabic.ae/20250201/السيسي-وترامب-يجريان-أول-اتصال-بعد-مطالبة-الأخير-بتهجير-الفلسطينيين-إلى-مصر-1097383312.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا, خلافات سد النهضة
الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا, خلافات سد النهضة

البيت الأبيض يعلن أن ترامب ناقش مع السيسي سد النهضة الإثيوبي

19:16 GMT 01.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محادثات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 3 نيسان/ أبريل 2017
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محادثات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 3 نيسان/ أبريل 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محادثات مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 3 نيسان/ أبريل 2017
© AP Photo / Evan Vucci
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أصدر البيت الأبيض، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي دار بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت.
وذكر بيان البيت الأبيض، الذي نشرته مديرة مكتب قناة "الشرق" السعودية في واشنطن، عبر منصة "إكس"، أن "السيسي هنأ ترامب بتنصيبه رئيسا لأمريكا، ومن ناحيته شكر الأخير السيسي على صداقته، وتناول معه سد النهضة الإثيوبي".
وتابع البيان: "ناقش الرئيسان خلال اتصالهما كذلك دور مهم المهم في إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، وعبر السيسي عن ثقته بأن قيادة ترامب قد تعجل من العصر الذهبي للسلام في الشرق الأوسط".
وكان الرئيسان الأمريكي والمصري، دونالد ترامب وعبد الفتاح السيسي، أجريا اليوم السبت أول مكالمة بينهما، بعد اقتراح ترامب بنقل الفلسطينيين إلى مصر.
وأكد الزعيمان على علاقاتهما الاستراتيجية، وتعاونهما الاقتصادي والاستقرار في الشرق الأوسط، كما دعا السيسي ترامب لزيارة مصر.
رئيس مصر عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، 3 أبريل/ نيسان 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
السيسي وترامب يجريان أول اتصال بعد مطالبة الأخير بتهجير الفلسطينيين إلى مصر
16:02 GMT
وجاءت المكالمة، وسط احتجاجات مصرية واسعة على معبر رفح، ضد خطة تهجير الفلسطينيين إلى مصر.
وتعارض كل من مصر والأردن إعادة توطين سكان غزة، وتصران على إقامة دولة فلسطينية مستقلة بدلا من ذلك.
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