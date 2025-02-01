https://sarabic.ae/20250201/السيسي-وترامب-يجريان-أول-اتصال-بعد-مطالبة-الأخير-بتهجير-الفلسطينيين-إلى-مصر-1097383312.html

السيسي وترامب يجريان أول اتصال بعد مطالبة الأخير بتهجير الفلسطينيين إلى مصر

السيسي وترامب يجريان أول اتصال بعد مطالبة الأخير بتهجير الفلسطينيين إلى مصر

سبوتنيك عربي

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تناول العديد من الموضوعات. 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T16:02+0000

2025-02-01T16:02+0000

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وتطرق الاتصال إلى "القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة بينهما، والتعاون في مجال الأمن المائي، وحرص الرئيسان على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأضاف البيان أن "الاتصال شهد حوارا إيجابيا بين السيسي وترامب، بما في ذلك حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة". وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هنّأ نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا بمناسبة توليه السلطة رئيسا لأمريكا لفترة ثانية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى الشعب الأمريكي واعترافا بقدراته".وواصل البيان: "كما وجه السيسي الدعوة لترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في دعم استقرار المنطقة، وكذا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، ومن جانبه، وجه الرئيس الأمريكي دعوة مفتوحة الى نظيره المصري لزيارة واشنطن، ولقائه بالبيت الأبيض". وفي ختام الاتصال الهاتفي، اتفق الرئيسان المصري والأمريكي على "أهمية استمرار التواصل بينهما، والتنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تكثيف الاجتماعات بين المسؤولين المعنيين من الجانبين لمواصلة دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ودراسة سبل المضي قدما في معالجة الموضوعات المختلفة، مما يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.يأتي الاتصال الهاتفي، بعدما صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.كما جدد ترامب، أمس الجمعة، في تصريحات له بالبيت الأبيض على أن "الأردن ومصر سيستقبلان سكان قطاع غزة"، على حد قوله.وعلى إثر تصريحات ترامب، عُقد في القاهرة، اليوم السبت، اجتماع وزاري رفيع المستوى ضم وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً لدولة فلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية.وفي بيان حصلت عليه "سبوتنيك" عقب الاجتماع، أكد المشاركون ترحيبهم بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مع الإشارة إلى الدور المهم للولايات المتحدة في إنجازه.كما أعرب الوزراء عن تطلعهم إلى العمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين.وشدد المجتمعون على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وصولاً إلى تهدئة دائمة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق.وأكدوا على الرفض القاطع لأي محاولات لتقسيم القطاع، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها في غزة باعتبارها جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.ويوم أمس الجمعة، احتشد آلاف المواطنين المصريين في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

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