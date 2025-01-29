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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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ملفات ساخنة
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https://sarabic.ae/20250129/مبعوث-ترامب-يطالب-مصر-والأردن-بتقديم-بديل-بعد-رفضهما-فكرة-استقبال-الفلسطينيين-1097293532.html
مبعوث ترامب يطالب مصر والأردن بتقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين
مبعوث ترامب يطالب مصر والأردن بتقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خيارا يراه مناسبا لمصر والأردن لكنه منفتح على خيارات أخرى". 29.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-29T22:22+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن ويتكوف قوله إنه "يعتقد أن على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن البلدين بحاجة لتقديم حل أفضل من وجهة نظرهما قابل للتنفيذ بالفعل.والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وناقشا خطوطا عريضة لترحيل سكان غزة.ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية - لم تسمها- أنه يفهم من خلال الحوار بينهما أن الأمريكيين جادون في امر ترحيل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ليس مجرد كلام استعراضي".وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هذا الملف سيكون على رأس أجندة نتنياهو خلال زيارته المرتقبة يوم الأحد المقبل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب.يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.وطرح ترامب، يوم السبت الماضي، خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250129/السيسي-مصر-تعتزم-العمل-مع-ترامب-للتوصل-لسلام-قائم-على-حل-الدولتين-1097283645.html
https://sarabic.ae/20250127/وزير-الخارجية-الأردني-يجدد-رفض-فكرة-الوطن-البديل-وتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097193982.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن

مبعوث ترامب يطالب مصر والأردن بتقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين

22:22 GMT 29.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خيارا يراه مناسبا لمصر والأردن لكنه منفتح على خيارات أخرى".
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن ويتكوف قوله إنه "يعتقد أن على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن البلدين بحاجة لتقديم حل أفضل من وجهة نظرهما قابل للتنفيذ بالفعل.
والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وناقشا خطوطا عريضة لترحيل سكان غزة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
السيسي: مصر تعتزم العمل مع ترامب للتوصل لسلام قائم على حل الدولتين
14:11 GMT
ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية - لم تسمها- أنه يفهم من خلال الحوار بينهما أن الأمريكيين جادون في امر ترحيل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ليس مجرد كلام استعراضي".
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هذا الملف سيكون على رأس أجندة نتنياهو خلال زيارته المرتقبة يوم الأحد المقبل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب.
يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
وزير الخارجية الأردني يجدد رفض فكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
27 يناير, 08:26 GMT
وطرح ترامب، يوم السبت الماضي، خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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