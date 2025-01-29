https://sarabic.ae/20250129/مبعوث-ترامب-يطالب-مصر-والأردن-بتقديم-بديل-بعد-رفضهما-فكرة-استقبال-الفلسطينيين-1097293532.html

مبعوث ترامب يطالب مصر والأردن بتقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين

مبعوث ترامب يطالب مصر والأردن بتقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خيارا يراه مناسبا لمصر والأردن لكنه منفتح على خيارات أخرى". 29.01.2025, سبوتنيك عربي

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2025-01-29T22:22+0000

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ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن ويتكوف قوله إنه "يعتقد أن على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن البلدين بحاجة لتقديم حل أفضل من وجهة نظرهما قابل للتنفيذ بالفعل.والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وناقشا خطوطا عريضة لترحيل سكان غزة.ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية - لم تسمها- أنه يفهم من خلال الحوار بينهما أن الأمريكيين جادون في امر ترحيل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ليس مجرد كلام استعراضي".وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هذا الملف سيكون على رأس أجندة نتنياهو خلال زيارته المرتقبة يوم الأحد المقبل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب.يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.وطرح ترامب، يوم السبت الماضي، خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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