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وزير الخارجية الأردني يجدد رفض فكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
وزير الخارجية الأردني يجدد رفض فكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن "الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى الأهل في غزة"، مشيرًا إلى أن "أولويتنا في هذه المرحلة تثبيت وقف... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T08:26+0000
2025-01-27T08:26+0000
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وفي إحاطة له أمام مجلس النواب، جدّد الصفدي "رفض الأردن لفكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن"، قائلا: "أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله ونتصدى له"، حسب وكالة "عمون" الأردنية.وأضاف أن "الأردن مستمر بالدفاع عن ثوابته ومصالحه الوطنية واستقراره"، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن لن يحقق الاستقرار في المنطقة بل يكمن الحل الوحيد بإقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.وشدد الصفدي على أن "الأردن يقدم كل الدعم الممكن للأشقاء ما قبل العدوان على غزة ونحن مستمرون في دعم أهلنا بحقهم في العيش على أرضهم بحرية وبما يحفظ حقوقهم".وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها.ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، جددت من خلاله تمسك القاهرة بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.وشددت القاهرة على أن "القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".كما رفضت في بيان الخارجية "أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أود أن أرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة وذلك لتطهير غزة بعد الحرب"، وفقا لإعلام أمريكي.وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن تستقبل مصر الناس، نتحدث عن مليون ونصف شخص تقريبا، وأن نقوم فقط بتنظيف المكان".وأوضح أنه قال للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: "أود أن تستقبل المزيد [من الفلسطينيين]، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن، إنه فوضى. إنها فوضى حقيقية". وواصل ترامب: "يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيا موقع هدم الآن، لقد هُدم كل شيء تقريبا، والناس يموتون هناك".ومضى قائلا: "لذا، أفضّل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم [سكان قطاع غزة] ربما العيش في سلام من أجل التغيير".يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية الأردني يجدد رفض فكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

08:26 GMT 27.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن "الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى الأهل في غزة"، مشيرًا إلى أن "أولويتنا في هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع".
وفي إحاطة له أمام مجلس النواب، جدّد الصفدي "رفض الأردن لفكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن"، قائلا: "أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله ونتصدى له"، حسب وكالة "عمون" الأردنية.
وأضاف أن "الأردن مستمر بالدفاع عن ثوابته ومصالحه الوطنية واستقراره"، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن لن يحقق الاستقرار في المنطقة بل يكمن الحل الوحيد بإقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.
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وشدد الصفدي على أن "الأردن يقدم كل الدعم الممكن للأشقاء ما قبل العدوان على غزة ونحن مستمرون في دعم أهلنا بحقهم في العيش على أرضهم بحرية وبما يحفظ حقوقهم".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، جددت من خلاله تمسك القاهرة بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
وشددت القاهرة على أن "القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".
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كما رفضت في بيان الخارجية "أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أود أن أرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة وذلك لتطهير غزة بعد الحرب"، وفقا لإعلام أمريكي.
وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن تستقبل مصر الناس، نتحدث عن مليون ونصف شخص تقريبا، وأن نقوم فقط بتنظيف المكان".
وأوضح أنه قال للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: "أود أن تستقبل المزيد [من الفلسطينيين]، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن، إنه فوضى. إنها فوضى حقيقية". وواصل ترامب: "يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيا موقع هدم الآن، لقد هُدم كل شيء تقريبا، والناس يموتون هناك".
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ومضى قائلا: "لذا، أفضّل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم [سكان قطاع غزة] ربما العيش في سلام من أجل التغيير".
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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