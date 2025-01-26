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بن غفير يشيد بمبادرة ترامب بشأن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر
بن غفير يشيد بمبادرة ترامب بشأن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر
سبوتنيك عربي
أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل أهالي قطاع غزة، إلى الأردن ومصر. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T06:36+0000
2025-01-26T06:36+0000
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وكتب بن غفير عبر منصة "إكس": "أهنىء الرئيس ترامب على مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصر، إن أحد مطالبنا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو تشجيع الهجرة الطوعية".وتابع بن غفير: "عندما يطرح رئيس أكبر قوة بالعالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين، فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال فيها إنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وسيتحدث اليوم الأحد، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأضاف ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، نحن فقط نقوم بتنظيف هذه المنطقة بالكامل".وأضاف ترامب: "لقد هُدم كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك"، وأضاف: "لذا، أُفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأن نبني مساكن في مكان مختلف، حيث ربما يمكنهم العيش في سلام".
https://sarabic.ae/20250126/ترامب-يريد-من-الأردن-ومصر-استقبال-المزيد-من-اللاجئين-ويطرح-خطة-لتطهير-غزة-1097160101.html
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دونالد ترامب, إسرائيل, مصر, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, إسرائيل, مصر, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

بن غفير يشيد بمبادرة ترامب بشأن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر

06:36 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Gil Cohen-Magenوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
تابعنا عبر
أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل أهالي قطاع غزة، إلى الأردن ومصر.
وكتب بن غفير عبر منصة "إكس": "أهنىء الرئيس ترامب على مبادرته بنقل السكان من غزة للأردن ومصر، إن أحد مطالبنا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو تشجيع الهجرة الطوعية".
وتابع بن غفير: "عندما يطرح رئيس أكبر قوة بالعالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين، فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال فيها إنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وسيتحدث اليوم الأحد، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
ترامب يريد من الأردن ومصر استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين ويطرح خطة "لتطهير" غزة
03:14 GMT
وأضاف ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، نحن فقط نقوم بتنظيف هذه المنطقة بالكامل".
وتحدث ترامب عن آثار حرب إسرائيل مع حركة حماس في غزة، مشيدًا بالأردن لقبوله اللاجئين الفلسطينيين، وأنه قال للملك الأردني: "أود أن تأخذ المزيد، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن على إنه فوضى، إنه فوضى حقيقية".
وأضاف ترامب: "لقد هُدم كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك"، وأضاف: "لذا، أُفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأن نبني مساكن في مكان مختلف، حيث ربما يمكنهم العيش في سلام".
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