https://sarabic.ae/20250126/ترامب-يريد-من-الأردن-ومصر-استقبال-المزيد-من-اللاجئين-ويطرح-خطة-لتطهير-غزة-1097160101.html
ترامب يريد من الأردن ومصر استقبال المزيد من اللاجئين ويطرح خطة "لتطهير" غزة
ترامب يريد من الأردن ومصر استقبال المزيد من اللاجئين ويطرح خطة "لتطهير" غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة، مما قد... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T03:14+0000
2025-01-26T03:14+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات ترامب التي أدلى بها خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال فيها ترامب إنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية في وقت سابق من اليوم مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وسيتحدث يوم الأحد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأضاف ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، نحن فقط نقوم بتنظيف هذه المنطقة بالكامل".وتحدث ترامب عن آثار حرب إسرائيل مع حماس في غزة، مشيدا بالأردن لقبوله اللاجئين الفلسطينيين، وأنه أخبر الملك، "أود أن تأخذ المزيد، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن على إنه فوضى، إنه فوضى حقيقية".وأضاف ترامب "لقد هُدم كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك". وأضاف: "لذا، أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأن نبني مساكن في مكان مختلف، حيث ربما يمكنهم العيش في سلام".في سياق متصل، أعلن ترامب أنه أوقف قرار سلفه بايدن بحظر إرسال قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، وقال في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "الكثير من الأشياء التي أمرت بها إسرائيل ودفعت ثمنها، ولكن لم يرسلها بايدن، هي الآن في طريقها!"وأوضح ترامب في معرض حديثه عن القنابل: "لقد كانوا ينتظرون هذه القنابل لفترة طويلة، كما تعلمون، كانت في المخزن لفترة طويلة وقد أطلقناها اليوم إلى إسرائيل".وكان الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، قد أوقف تسليم القنابل الكبيرة في مايو/أيار كجزء من الجهود الرامية إلى منع إسرائيل من شن هجوم شامل على مدينة رفح بجنوب غزة، وبعد شهر، سيطرت إسرائيل على المدينة، ولكن بعد فرار الغالبية العظمى من المدنيين البالغ عددهم مليون نسمة الذين كانوا يعيشون أو يحتمون في رفح.وقال بايدن في مايو/أيار عندما أوقف إرسال تلك القنابل: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لهذه القنابل وغيرها من الطرق التي يهاجمون بها المراكز السكانية.
https://sarabic.ae/20250125/إعلام-ترامب-يوجه-البنتاغون-برفع-الحظر-عن-تسليم-إسرائيل-قنابل-تزن-2000-رطل-1097158080.html
https://sarabic.ae/20250125/بعد-تصريحات-ترامب-الاتحاد-الأوروبي-يحث-على-نشر-قوات-في-غرينلاند-1097152264.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن
ترامب يريد من الأردن ومصر استقبال المزيد من اللاجئين ويطرح خطة "لتطهير" غزة
03:14 GMT 26.01.2025 (تم التحديث: 03:21 GMT 26.01.2025)
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة، مما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة التي مزقتها الحرب.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات ترامب التي أدلى بها خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال فيها ترامب إنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية في وقت سابق من اليوم مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وسيتحدث يوم الأحد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
.
وأضاف ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، نحن فقط نقوم بتنظيف هذه المنطقة بالكامل".
وتحدث ترامب عن آثار حرب إسرائيل مع حماس في غزة، مشيدا بالأردن لقبوله اللاجئين الفلسطينيين، وأنه أخبر الملك، "أود أن تأخذ المزيد، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن على إنه فوضى، إنه فوضى حقيقية".
وأضاف ترامب "لقد هُدم كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك". وأضاف: "لذا، أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأن نبني مساكن في مكان مختلف، حيث ربما يمكنهم العيش في سلام".
في سياق متصل، أعلن ترامب أنه أوقف قرار سلفه بايدن بحظر إرسال قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل
، وقال في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "الكثير من الأشياء التي أمرت بها إسرائيل ودفعت ثمنها، ولكن لم يرسلها بايدن، هي الآن في طريقها!"
وأوضح ترامب في معرض حديثه عن القنابل: "لقد كانوا ينتظرون هذه القنابل لفترة طويلة، كما تعلمون، كانت في المخزن لفترة طويلة وقد أطلقناها اليوم إلى إسرائيل".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، قد أوقف تسليم القنابل الكبيرة في مايو/أيار كجزء من الجهود الرامية إلى منع إسرائيل من شن هجوم شامل على مدينة رفح بجنوب غزة، وبعد شهر، سيطرت إسرائيل على المدينة، ولكن بعد فرار الغالبية العظمى من المدنيين البالغ عددهم مليون نسمة الذين كانوا يعيشون أو يحتمون في رفح.
وقال بايدن في مايو/أيار عندما أوقف إرسال تلك القنابل: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لهذه القنابل وغيرها من الطرق التي يهاجمون بها المراكز السكانية.