https://sarabic.ae/20250125/بعد-تصريحات-ترامب-الاتحاد-الأوروبي-يحث-على-نشر-قوات-في-غرينلاند-1097152264.html

بعد تصريحات ترامب... الاتحاد الأوروبي يحث على نشر قوات في غرينلاند

بعد تصريحات ترامب... الاتحاد الأوروبي يحث على نشر قوات في غرينلاند

سبوتنيك عربي

قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، روبرت بريجير، إنه من المنطقي نشر قوات من دول الاتحاد في جزيرة غرينلاند، وذلك في أعقاب الإعلان عن اهتمام الرئيس... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T16:02+0000

2025-01-25T16:02+0000

2025-01-25T16:02+0000

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وأوضح بريجير، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، أنه "من المنطقي تماما التفكير في نشر جنود من الاتحاد الأوروبي في غرينلاند في المستقبل، وليس الاكتفاء فقط بوجود قوات أمريكية كما هو الحال حتى الآن".يذكر أن اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي هي أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد، ولكن دورها يقتصر على تقديم المشورة، حيث لا يمتلك الاتحاد الأوروبي جيشا خاصا به.ويعد حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة القوة العسكرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي.وأشار بريجير إلى الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند، التي تعد إقليما تابعا للدنمارك خارج الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الأوروبيين والولايات المتحدة لديهم مصالح مشتركة في الجزيرة، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وموقعها الجغرافي المميز.وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة على صفحته بموقع "Truth Social"، تظهر فيها جزيرة غرينلاند إلى جانب كندا والولايات المتحدة باللون نفسه.وقال ترامب أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، إنه "من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة غرينلاند (أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية).وفي اليوم ذاته، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي، على كلام ترامب قائلا إن غرينلاند "ليست للبيع ولن تباع أبدا".

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