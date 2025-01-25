https://sarabic.ae/20250125/بعد-تصريحات-ترامب-الاتحاد-الأوروبي-يحث-على-نشر-قوات-في-غرينلاند-1097152264.html
بعد تصريحات ترامب... الاتحاد الأوروبي يحث على نشر قوات في غرينلاند
بعد تصريحات ترامب... الاتحاد الأوروبي يحث على نشر قوات في غرينلاند
سبوتنيك عربي
قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، روبرت بريجير، إنه من المنطقي نشر قوات من دول الاتحاد في جزيرة غرينلاند، وذلك في أعقاب الإعلان عن اهتمام الرئيس... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T16:02+0000
2025-01-25T16:02+0000
2025-01-25T16:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096919715_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_943f9335b7ba8fa11d61b2b6e8ba0a65.jpg
وأوضح بريجير، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، أنه "من المنطقي تماما التفكير في نشر جنود من الاتحاد الأوروبي في غرينلاند في المستقبل، وليس الاكتفاء فقط بوجود قوات أمريكية كما هو الحال حتى الآن".يذكر أن اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي هي أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد، ولكن دورها يقتصر على تقديم المشورة، حيث لا يمتلك الاتحاد الأوروبي جيشا خاصا به.ويعد حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة القوة العسكرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي.وأشار بريجير إلى الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند، التي تعد إقليما تابعا للدنمارك خارج الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الأوروبيين والولايات المتحدة لديهم مصالح مشتركة في الجزيرة، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وموقعها الجغرافي المميز.وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة على صفحته بموقع "Truth Social"، تظهر فيها جزيرة غرينلاند إلى جانب كندا والولايات المتحدة باللون نفسه.وقال ترامب أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، إنه "من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة غرينلاند (أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية).وفي اليوم ذاته، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي، على كلام ترامب قائلا إن غرينلاند "ليست للبيع ولن تباع أبدا".
https://sarabic.ae/20250124/إدارة-ترامب-تغير-رسميا-اسم-خليج-المكسيك-إلى-خليج-أمريكا-1097126014.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096919715_22:0:1087:799_1920x0_80_0_0_208297ce31fc2f2326bf2a730381c20e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بعد تصريحات ترامب... الاتحاد الأوروبي يحث على نشر قوات في غرينلاند
قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، روبرت بريجير، إنه من المنطقي نشر قوات من دول الاتحاد في جزيرة غرينلاند، وذلك في أعقاب الإعلان عن اهتمام الرئيس الأمريكي بشراء الجزيرة التابعة للدنمارك.
وأوضح بريجير، في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، أنه "من المنطقي تماما التفكير في نشر جنود من الاتحاد الأوروبي في غرينلاند في المستقبل، وليس الاكتفاء فقط بوجود قوات أمريكية كما هو الحال حتى الآن".
وأضاف أن مثل هذه الخطوة تتطلب في النهاية قرارا سياسيا من دول الاتحاد.
يذكر أن اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي هي أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد، ولكن دورها يقتصر على تقديم المشورة، حيث لا يمتلك الاتحاد الأوروبي جيشا خاصا به.
ويعد حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة القوة العسكرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي.
وأشار بريجير إلى الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند، التي تعد إقليما تابعا للدنمارك خارج الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الأوروبيين والولايات المتحدة لديهم مصالح مشتركة في الجزيرة، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وموقعها الجغرافي المميز.
كما أعرب الجنرال النمساوي عن أمله في أن تحترم الولايات المتحدة، كعضو في الأمم المتحدة، حرمة الحدود كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في إشارة إلى التصريحات الأمريكية الأخيرة حول غرينلاند.
وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة على صفحته بموقع "Truth Social"، تظهر فيها جزيرة غرينلاند إلى جانب كندا والولايات المتحدة باللون نفسه.
وقال ترامب أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، إنه "من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة غرينلاند (أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية).
وفي اليوم ذاته، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي، على كلام ترامب قائلا إن غرينلاند "ليست للبيع ولن تباع أبدا".