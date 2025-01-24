https://sarabic.ae/20250124/إدارة-ترامب-تغير-رسميا-اسم-خليج-المكسيك-إلى-خليج-أمريكا-1097126014.html

إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا

إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الداخلية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T22:56+0000

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2025-01-24T22:56+0000

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وقالت وزارة الداخلية في بيان: "بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسميا باسم خليج أمريكا، وستحمل أعلى قمة في أمريكا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".وكانت القمة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق جبل ماكينلي، تكريما للرئيس الأمريكي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن جرى تغيير اسمها إلى دينالي في عام 1975 بناء على طلب الولاية.وأضافت الوزارة: "هذه التغييرات تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأمريكيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية".وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.وفي وقت سابق، اقترحت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، العودة إلى استخدام الاسم التاريخي للقارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، مشيرة إلى فكرة إعادة تسمية القارة كلها بـ"أمريكا المكسيكية".وأضافت شينباوم في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن اسم خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة ومن وكالاتها. لكن لماذا لا نعيد تسمية (أمريكا الشمالية) بـ"أمريكا المكسيكية"؟ أليس اسمًا جميلاً؟ في الواقع، منذ عام 1607، كانت أمريكا المكسيكية".

https://sarabic.ae/20250109/ردا-على-ترامب-رئيسة-المكسيك-تقترح-إعادة-تسمية-أمريكا-إلى-اسمها-التاريخي-1096607499.html

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