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https://sarabic.ae/20250124/إدارة-ترامب-تغير-رسميا-اسم-خليج-المكسيك-إلى-خليج-أمريكا-1097126014.html
إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا
إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الداخلية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T22:56+0000
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خليج المكسيك
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وقالت وزارة الداخلية في بيان: "بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسميا باسم خليج أمريكا، وستحمل أعلى قمة في أمريكا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".وكانت القمة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق جبل ماكينلي، تكريما للرئيس الأمريكي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن جرى تغيير اسمها إلى دينالي في عام 1975 بناء على طلب الولاية.وأضافت الوزارة: "هذه التغييرات تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأمريكيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية".وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.وفي وقت سابق، اقترحت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، العودة إلى استخدام الاسم التاريخي للقارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، مشيرة إلى فكرة إعادة تسمية القارة كلها بـ"أمريكا المكسيكية".وأضافت شينباوم في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن اسم خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة ومن وكالاتها. لكن لماذا لا نعيد تسمية (أمريكا الشمالية) بـ"أمريكا المكسيكية"؟ أليس اسمًا جميلاً؟ في الواقع، منذ عام 1607، كانت أمريكا المكسيكية".
https://sarabic.ae/20250109/ردا-على-ترامب-رئيسة-المكسيك-تقترح-إعادة-تسمية-أمريكا-إلى-اسمها-التاريخي-1096607499.html
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خليج المكسيك, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
خليج المكسيك, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا

22:56 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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قالت وزارة الداخلية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: "بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسميا باسم خليج أمريكا، وستحمل أعلى قمة في أمريكا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".
فوز مرشحة حزب مورينا اليساري الحاكم كلوديا شينباوم في الانتخابات الرئاسية في البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
ردا على ترامب… رئيسة المكسيك تقترح إعادة تسمية أمريكا إلى اسمها التاريخي
9 يناير, 03:03 GMT
وكانت القمة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق جبل ماكينلي، تكريما للرئيس الأمريكي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن جرى تغيير اسمها إلى دينالي في عام 1975 بناء على طلب الولاية.
وأضافت الوزارة: "هذه التغييرات تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأمريكيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية".
وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.
وفي وقت سابق، اقترحت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، العودة إلى استخدام الاسم التاريخي للقارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، مشيرة إلى فكرة إعادة تسمية القارة كلها بـ"أمريكا المكسيكية".
وأضافت شينباوم في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن اسم خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة ومن وكالاتها. لكن لماذا لا نعيد تسمية (أمريكا الشمالية) بـ"أمريكا المكسيكية"؟ أليس اسمًا جميلاً؟ في الواقع، منذ عام 1607، كانت أمريكا المكسيكية".
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