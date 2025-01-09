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https://sarabic.ae/20250109/ردا-على-ترامب-رئيسة-المكسيك-تقترح-إعادة-تسمية-أمريكا-إلى-اسمها-التاريخي-1096607499.html
ردا على ترامب… رئيسة المكسيك تقترح إعادة تسمية أمريكا إلى اسمها التاريخي
ردا على ترامب… رئيسة المكسيك تقترح إعادة تسمية أمريكا إلى اسمها التاريخي
سبوتنيك عربي
اقترحت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، العودة إلى استخدام الاسم التاريخي للقارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن نيته تغيير اسم... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T03:03+0000
2025-01-09T03:03+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
خليج المكسيك
العالم
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وأضافت شينباوم في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن اسم خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة ومن وكالاتها. لكن لماذا لا نعيد تسمية (أمريكا الشمالية) بـ"أمريكا المكسيكية"؟ أليس اسمًا جميلاً؟ في الواقع، منذ عام 1607، كانت أمريكا المكسيكية".جاءت تصريحات شينباوم بعد إعلان ترامب عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من سياسة إدارته الجديدة.وعلى الرغم من أنه لم يحدد موعدًا دقيقًا لهذا التغيير، فقد ذكر أن الإعلان الرسمي سيكون قريبًا. وأشارت مارغوري تايلور غرين، عضوة مجلس النواب الأمريكي، إلى أنها قد أعدت مشروع قانون وستقدمه يوم الخميس المقبل.من جانبه، أوضح مستشار شينباوم، خوسيه ألفونسو سواريز ديل ريا، الذي كان حاضرًا في المؤتمر الصحفي، أن اسم خليج المكسيك معترف به دوليًا منذ القرن الـ16، أي قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241223/بعد-تصريحات-ترامب-المكسيك-تعلن-دعم-بنما-1096093566.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, خليج المكسيك, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, خليج المكسيك, العالم

ردا على ترامب… رئيسة المكسيك تقترح إعادة تسمية أمريكا إلى اسمها التاريخي

03:03 GMT 09.01.2025
© AP Photoفوز مرشحة حزب "مورينا" اليساري الحاكم كلوديا شينباوم في الانتخابات الرئاسية في البلاد
فوز مرشحة حزب مورينا اليساري الحاكم كلوديا شينباوم في الانتخابات الرئاسية في البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo
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اقترحت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، العودة إلى استخدام الاسم التاريخي للقارة الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا".مشيرة إلىى فكرة إعادة تسمية القارة كلها بـ"أمريكا المكسيكية".
وأضافت شينباوم في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن اسم خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة ومن وكالاتها. لكن لماذا لا نعيد تسمية (أمريكا الشمالية) بـ"أمريكا المكسيكية"؟ أليس اسمًا جميلاً؟ في الواقع، منذ عام 1607، كانت أمريكا المكسيكية".
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
بعد تصريحات ترامب.. المكسيك تعلن دعم بنما
23 ديسمبر 2024, 19:40 GMT
جاءت تصريحات شينباوم بعد إعلان ترامب عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من سياسة إدارته الجديدة.
وعلى الرغم من أنه لم يحدد موعدًا دقيقًا لهذا التغيير، فقد ذكر أن الإعلان الرسمي سيكون قريبًا. وأشارت مارغوري تايلور غرين، عضوة مجلس النواب الأمريكي، إلى أنها قد أعدت مشروع قانون وستقدمه يوم الخميس المقبل.
من جانبه، أوضح مستشار شينباوم، خوسيه ألفونسو سواريز ديل ريا، الذي كان حاضرًا في المؤتمر الصحفي، أن اسم خليج المكسيك معترف به دوليًا منذ القرن الـ16، أي قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.
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