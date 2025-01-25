https://sarabic.ae/20250125/إعلام-ترامب-يوجه-البنتاغون-برفع-الحظر-عن-تسليم-إسرائيل-قنابل-تزن-2000-رطل-1097158080.html

إعلام: ترامب يوجه البنتاغون برفع الحظر عن تسليم إسرائيل قنابل تزن 2000 رطل

إعلام: ترامب يوجه البنتاغون برفع الحظر عن تسليم إسرائيل قنابل تزن 2000 رطل

سبوتنيك عربي

كشف إعلام أمريكي، أن البيت الأبيض أصدر توجيهًا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لرفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على تسليم إسرائيل قنابل... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T20:25+0000

2025-01-25T20:25+0000

2025-01-25T20:25+0000

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ونقلت المصادر الإعلامية الأمريكية نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن "البيت الأبيض برئاسة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وجّه البنتاغون برفع الحظر الذي فرضته إدارة بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل".وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن 1800 قنبلة من طراز "إم كيه-84" سيبدأ شحنها على متن سفينة وإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وأوضح مصدر للموقع أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، بشأن رفع الحظر عن توريد هذا النوع من القنابل.وأوضح المصدر أن إدارة بايدن كانت تتخوف من أن تستخدم إسرائيل القنابل زنة 2000 رطل لقصف مناطق مكتظة بالسكان والنازحين في قطاع غزة، بما يؤدي إلى سقوط أعداد ضخمة من الضحايا في صفوف المدنيين.يأتي ذلك بعد مرور أسبوع واحد على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، في 19 كانون الثاني/يناير الجاري.جدير بالذكر أنه، وبعد عدة أشهر من المفاوضات المكثفة في العاصمة المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة، نجحت جهود الوساطة بدفع الطرفين [إسرائيل وحركة حماس] للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين.ومقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ظهر الأحد 19 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهرا.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250125/حماس-تتهم-إسرائيل-بمواصلة-منع-عودة-النازحين-المشاة-من-الجنوب-إلى-شمال-قطاع-غزة-1097153322.html

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