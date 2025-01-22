https://sarabic.ae/20250122/السيسي-لا-يمكن-لأحد-أن-يهدد-مصر-واتفاق-غزة-شاهد-على-مساعي-نشر-السلام-1097039803.html

السيسي: لا يمكن لأحد أن يهدد مصر واتفاق غزة شاهد على مساعي نشر السلام

السيسي: لا يمكن لأحد أن يهدد مصر واتفاق غزة شاهد على مساعي نشر السلام

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه "لا أحد يستطيع تهديد الدولة المصرية ولا المساس بأمنها". 22.01.2025, سبوتنيك عربي

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وقال السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة المصرية، إن "هناك صراعات تعصف بدول ولكن ستظل مصر بمأمن من هذه الاضطرابات"، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شاهد على مساعي مصر في نشر السلام.وأكد "سعي مصر إلى إعادة الخدمات لقطاع غزة وحقن دماء الفلسطينيين"، مجددا رفض محاولات تهجير الفلسطينيين بشكل قاطع حفاظا على القضية الفلسطينية.وشدد على ضرورة أن "يكون المصريون أكثر وعيا لما يدور في المنطقة من أحداث"، مضيفا: "لم نعتد على أحد ولا نتآمر على أحد، وهدفنا الإعمار داخل بلادنا".وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي