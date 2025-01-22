https://sarabic.ae/20250122/خامنئي-غزة-انتصرت-وما-حدث-خيالي-وأسطوري-1097038364.html
خامنئي: غزة انتصرت وما حدث "خيالي وأسطوري"
خامنئي: غزة انتصرت وما حدث "خيالي وأسطوري"
سبوتنيك عربي
علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدا أن غزة انتصرت. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال خامنئي، في كلمة له: "لو قرأنا عن حادثة غزة في التاريخ لما صدقناها"، مضيفا أن "المقاومة ستبقى وماحدث هناك خيالي وأسطوري"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع أنه "لولا الدعم الأمريكي لكان الصهاينة ركعوا في الأسبوع الأول للعدوان على قطاع غزة"، مشيرا إلى أنهم "ارتكبوا أكبر عدد ممكن من الجرائم".وكان سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رحب بخطوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة أن يصبح حلاً دائماً ومستداماً.وقال إيرواني، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في الأراضي الفلسطينية، إن "عدم رغبة إسرائيل في الانسحاب الكامل وإصرارها على الحفاظ على السيطرة الأمنية على غزة يقوض هذه الجهود ويديم حالة عدم الاستقرار".وطالب بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، ووضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، مشددا على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن موقفا موحدا وحاسما في الدفاع عن وحدة أراضي غزة.وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح يوم الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
خامنئي: غزة انتصرت وما حدث "خيالي وأسطوري"
علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدا أن غزة انتصرت.
وقال خامنئي، في كلمة له: "لو قرأنا عن حادثة غزة في التاريخ لما صدقناها"، مضيفا أن "المقاومة ستبقى وماحدث هناك خيالي وأسطوري"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وتابع أنه "لولا الدعم الأمريكي لكان الصهاينة ركعوا في الأسبوع الأول للعدوان على قطاع غزة"، مشيرا إلى أنهم "ارتكبوا أكبر عدد ممكن من الجرائم".
وكان سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رحب بخطوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة أن يصبح حلاً دائماً ومستداماً.
وقال إيرواني، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن
حول التطورات في الأراضي الفلسطينية، إن "عدم رغبة إسرائيل في الانسحاب الكامل وإصرارها على الحفاظ على السيطرة الأمنية على غزة يقوض هذه الجهود ويديم حالة عدم الاستقرار".
وطالب بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، ووضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، مشددا على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن موقفا موحدا وحاسما في الدفاع عن وحدة أراضي غزة.
وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا
، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.
وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي
، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح يوم الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.