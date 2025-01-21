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سفير إيران في الأمم المتحدة: اتفاق هدنة غزة يجب أن يتحول إلى حل دائم
سفير إيران في الأمم المتحدة: اتفاق هدنة غزة يجب أن يتحول إلى حل دائم
سبوتنيك عربي
رحب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بخطوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة أن يصبح حلاً دائماً ومستداماً. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T05:12+0000
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وقال إيرواني، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في الأراضي الفلسطينية، إن "عدم رغبة إسرائيل في الانسحاب الكامل وإصرارها على الحفاظ على السيطرة الأمنية على غزة يقوض هذه الجهود ويديم حالة عدم الاستقرار".وطالب بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، ووضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، مشددا على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن موقفا موحدا وحاسما في الدفاع عن وحدة أراضي غزة.وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250121/ترامب-لست-واثقا-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096989506.html
https://sarabic.ae/20250120/حماس-إرهاب-المستوطنين-في-الضفة-الغربية-يجب-أن-يقابله-تصعيد-المقاومة-بكافة-أشكالها-1096987923.html
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سفير إيران في الأمم المتحدة: اتفاق هدنة غزة يجب أن يتحول إلى حل دائم

05:12 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 05:40 GMT 21.01.2025)
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
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رحب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بخطوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة أن يصبح حلاً دائماً ومستداماً.
وقال إيرواني، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في الأراضي الفلسطينية، إن "عدم رغبة إسرائيل في الانسحاب الكامل وإصرارها على الحفاظ على السيطرة الأمنية على غزة يقوض هذه الجهود ويديم حالة عدم الاستقرار".
وطالب بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، ووضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، مشددا على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن موقفا موحدا وحاسما في الدفاع عن وحدة أراضي غزة.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
ترامب: لست واثقا من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
02:49 GMT
وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".
الاستيطان يحرم فلسطيني من الوصول إلى بيته وأرضه في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
"حماس": إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية يجب أن يقابله "تصعيد المقاومة بكافة أشكالها"
أمس, 23:36 GMT
وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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