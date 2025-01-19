https://sarabic.ae/20250119/هيئة-السجون-الإسرائيلية-تعلن-إطلاق-سراح-90-سجينا-فلسطينيا-1096950918.html

هيئة السجون الإسرائيلية تعلن إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا

هيئة السجون الإسرائيلية تعلن إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T23:37+0000

2025-01-19T23:37+0000

2025-01-19T23:36+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096950761_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_de0e16cdc2206d01e949b85e845e8984.jpg

يأتي ذلك بعدما أعلنت القناة 14 الإسرائيلية بدء عملية نقل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى الضفة الغربية، مؤكدة أن حافلات تنقل الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين غادرت سجن عوفر الإسرائيلي نحو الضفة.ووصلت حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون عوفر عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة "حماس".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، في بيان: "تقوم وحدة خاصة لجيش الدفاع وقوة من الشاباك بمرافقة المختطفات الثلاث العائدات في طريقهن إلى الأراضي الإسرائيلية وهناك سيخضعن لتقييم طبي أولي"، وأضاف أدرعي: "يحيي قادة وجنود جيش الدفاع المختطفات العائدات في طريقهن إلى أرض إسرائيل".وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأسيرات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا بالقول: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".وسلّمت كتائب "القسام"، مساء الأحد، الذراع العسكري لحركة حماس، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم الجيش الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد؛ وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20250119/مستشفى-إسرائيلي-يكشف-عن-الوضع-الصحي-للأسيرات-المفرج-عنهن-من-حماس-1096950429.html

https://sarabic.ae/20250119/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-الحركة-لا-تشترط-أن-تكون-هي-من-تدير-قطاع-غزة-بعد-الحرب-1096943323.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, الأخبار