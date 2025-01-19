https://sarabic.ae/20250119/مستشفى-إسرائيلي-يكشف-عن-الوضع-الصحي-للأسيرات-المفرج-عنهن-من-حماس-1096950429.html

مستشفى إسرائيلي يكشف عن الوضع الصحي للأسيرات المفرج عنهن من "حماس"

مستشفى إسرائيلي يكشف عن الوضع الصحي للأسيرات المفرج عنهن من "حماس"

سبوتنيك عربي

كشف المسؤولون في مستشفى شيبا، وسط إسرائيل، عن الوضع الصحي للأسيرات الإسرائيليات الثلاث اللاتي أفرجت عنهن حركة "حماس" أمس الأحد. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن طبيب في المستشفى قوله: "أنا سعيد بإبلاغكم بأن الأسيرات الثلاث في حالة مستقرة، ما يتيح لنا التركيز على ما هو أهم، وهو أن يلتقين عائلاتهن".يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة "حماس".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "تقوم وحدة خاصة لجيش الدفاع وقوة من الشاباك بمرافقة المختطفات الثلاث العائدات في طريقهن إلى الأراضي الإسرائيلية وهناك سيخضعن لتقييم طبي أولي".وأضاف أدرعي: "يحيي قادة وجنود جيش الدفاع المختطفات العائدات في طريقهن إلى أرض إسرائيل".وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأسيرات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا بالقول: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".وسلّمت كتائب "القسام"، مساء أمس الأحد، الذراع العسكري لحركة حماس، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.من جانبها، بثت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مشاهد مصورة من تسليم الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.ووفقا للفيديو، تم تقديم بعض الهدايا للمحتجزات الثلاث، قبل دخولهم سيارة الصليب الأحمر، والذي بدوره سلم الأسيرات إلى الجيش الإسرائيلي.ويتضمن الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم الجيش الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

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