https://sarabic.ae/20250119/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-الحركة-لا-تشترط-أن-تكون-هي-من-تدير-قطاع-غزة-بعد-الحرب-1096943323.html

قيادي في حماس لـ"سبوتنيك: الحركة لا تشترط أن تكون هي من تدير قطاع غزة بعد الحرب

قيادي في حماس لـ"سبوتنيك: الحركة لا تشترط أن تكون هي من تدير قطاع غزة بعد الحرب

سبوتنيك عربي

قال القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، إن "الحركة تقدّر أن المجتمع الدولي لم يعد مقتنعًا باستمرار شرعية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة". 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T17:23+0000

2025-01-19T17:23+0000

2025-01-19T17:23+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد أبو زهري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "الحركة لا تشترط أن تكون هي من تدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية عليه، كما أنها لا تمانع بشأن إدارة معبر رفح وفق اتفاقية عام 2005 الخاصة بتشغيله".وتعليقًا على مطالبات في إسرائيل باستئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار: "نعم هناك محاولة إسرائيلية للادعاء بأنه حينما تنتهي المرحلة الثانية والحصول على الأسرى فلن يلتزم وسيواصل الحرب والقتل نحن نؤكد أن شعبنا الذي عكس هذه البسالة وهذا الصمود الكبير هو قادر على أن يفرض خياراته".وأضاف: "على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أن يدرك أنه بنهاية المرحلة الأولى لا يزال لدى المقاومة عشرات الأسرى هم من كبار الجنود الإسرائيليين ولذلك لمصلحته أن يحترم الأوراق التي وقعها وأن يمضي في تنفيذ هذا الاتفاق.. لدينا تقدير أن البيئة الدولية لم تعد مقتنعة باستمرار الشرعية لهذه الحرب، وأن نتنياهو خدع الجميع من خلال ادعاء قدرته على القضاء على حماس خلال وقت قصير".وتابع: "على مدار 15 شهرًا لم يقدم نتنياهو إلا مزيدًا من الفشل، وهذا ما دفع الأطراف الدولية إلى محاولة التراجع وفض هذه الشرعية، خاصة في ظل حالة الاستياء في الرأي العام في المجتمعات الغربية عموما".وشهدت شوارع قطاع غزة نزول آلاف المواطنين جابوا الشوارع بعد توقف القصف الإسرائيلي وعودة الأسواق والمحال التجارية للعمل بشكل طبيعي.وعبَر الأطفال في الشارع الفلسطيني عن فرحة عارمة بسبب توقف الحرب، وأصبح الهدوء، الذي رافق الهدنة فرصة لهم للتجمع وغناء الأناشيد حول صمود قطاع غزة الذي تعرض لكارثة حقيقية بسبب الحرب.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، تسلمه المحتجزات الثلاث من الصليب الأحمر، المفرج عنهن ضمن اتفاق التبادل مع حركة "حماس" في قطاع غزة.وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، في وقت سابق اليوم، عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.وتتضمن القائمة 90 من الأسيرات والأطفال، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تضم 69 امرأة و21 طفلا.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف فلسطيني. أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

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