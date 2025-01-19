قيادي في حماس لـ"سبوتنيك: الحركة لا تشترط أن تكون هي من تدير قطاع غزة بعد الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة رغم بدء اتفاق الهدنة.. بن جفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250119/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-الحركة-لا-تشترط-أن-تكون-هي-من-تدير-قطاع-غزة-بعد-الحرب-1096943323.html
قيادي في حماس لـ"سبوتنيك: الحركة لا تشترط أن تكون هي من تدير قطاع غزة بعد الحرب
قيادي في حماس لـ"سبوتنيك: الحركة لا تشترط أن تكون هي من تدير قطاع غزة بعد الحرب
سبوتنيك عربي
قال القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، إن "الحركة تقدّر أن المجتمع الدولي لم يعد مقتنعًا باستمرار شرعية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة". 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T17:23+0000
2025-01-19T17:23+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096839598_0:195:854:675_1920x0_80_0_0_b58217480b58b488ef5df1b1d1d6c09a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأكد أبو زهري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "الحركة لا تشترط أن تكون هي من تدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية عليه، كما أنها لا تمانع بشأن إدارة معبر رفح وفق اتفاقية عام 2005 الخاصة بتشغيله".وتعليقًا على مطالبات في إسرائيل باستئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار: "نعم هناك محاولة إسرائيلية للادعاء بأنه حينما تنتهي المرحلة الثانية والحصول على الأسرى فلن يلتزم وسيواصل الحرب والقتل نحن نؤكد أن شعبنا الذي عكس هذه البسالة وهذا الصمود الكبير هو قادر على أن يفرض خياراته".وأضاف: "على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أن يدرك أنه بنهاية المرحلة الأولى لا يزال لدى المقاومة عشرات الأسرى هم من كبار الجنود الإسرائيليين ولذلك لمصلحته أن يحترم الأوراق التي وقعها وأن يمضي في تنفيذ هذا الاتفاق.. لدينا تقدير أن البيئة الدولية لم تعد مقتنعة باستمرار الشرعية لهذه الحرب، وأن نتنياهو خدع الجميع من خلال ادعاء قدرته على القضاء على حماس خلال وقت قصير".وتابع: "على مدار 15 شهرًا لم يقدم نتنياهو إلا مزيدًا من الفشل، وهذا ما دفع الأطراف الدولية إلى محاولة التراجع وفض هذه الشرعية، خاصة في ظل حالة الاستياء في الرأي العام في المجتمعات الغربية عموما".وشهدت شوارع قطاع غزة نزول آلاف المواطنين جابوا الشوارع بعد توقف القصف الإسرائيلي وعودة الأسواق والمحال التجارية للعمل بشكل طبيعي.وعبَر الأطفال في الشارع الفلسطيني عن فرحة عارمة بسبب توقف الحرب، وأصبح الهدوء، الذي رافق الهدنة فرصة لهم للتجمع وغناء الأناشيد حول صمود قطاع غزة الذي تعرض لكارثة حقيقية بسبب الحرب.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، تسلمه المحتجزات الثلاث من الصليب الأحمر، المفرج عنهن ضمن اتفاق التبادل مع حركة "حماس" في قطاع غزة.وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، في وقت سابق اليوم، عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.وتتضمن القائمة 90 من الأسيرات والأطفال، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تضم 69 امرأة و21 طفلا.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف فلسطيني. أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
https://sarabic.ae/20250119/شهادات-من-سائقي-حافلات-المساعدات-لـسبوتنيك-في-يوم-وقف-إطلاق-النار-بقطاع-غزة-1096941628.html
https://sarabic.ae/20250119/قيادي-بـحماس-لـسبوتنيك-نأمل-اضطلاع-روسيا-بدور-مهم-في-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1096942478.html
https://sarabic.ae/20250119/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-حدود-غزة-لن-ننهي-الحرب-حتى-يعود-آخر-المخطوفين-1096939344.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096839598_0:115:854:756_1920x0_80_0_0_24f6cbd0fb8e7af48a2a197bac810f3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, حصري

قيادي في حماس لـ"سبوتنيك: الحركة لا تشترط أن تكون هي من تدير قطاع غزة بعد الحرب

17:23 GMT 19.01.2025
© Photoالقيادي في حركة حماس سامي أبو زهري
القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© Photo
تابعنا عبر
حصري
قال القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، إن "الحركة تقدّر أن المجتمع الدولي لم يعد مقتنعًا باستمرار شرعية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
القاهرة - سبوتنيك. وأكد أبو زهري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "الحركة لا تشترط أن تكون هي من تدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية عليه، كما أنها لا تمانع بشأن إدارة معبر رفح وفق اتفاقية عام 2005 الخاصة بتشغيله".
وتعليقًا على مطالبات في إسرائيل باستئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار: "نعم هناك محاولة إسرائيلية للادعاء بأنه حينما تنتهي المرحلة الثانية والحصول على الأسرى فلن يلتزم وسيواصل الحرب والقتل نحن نؤكد أن شعبنا الذي عكس هذه البسالة وهذا الصمود الكبير هو قادر على أن يفرض خياراته".
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية على الحدود المصرية في انتظار عبورها إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
شهادات من سائقي حافلات المساعدات لـ"سبوتنيك" في يوم وقف إطلاق النار بقطاع غزة
16:24 GMT
وأضاف: "على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أن يدرك أنه بنهاية المرحلة الأولى لا يزال لدى المقاومة عشرات الأسرى هم من كبار الجنود الإسرائيليين ولذلك لمصلحته أن يحترم الأوراق التي وقعها وأن يمضي في تنفيذ هذا الاتفاق.. لدينا تقدير أن البيئة الدولية لم تعد مقتنعة باستمرار الشرعية لهذه الحرب، وأن نتنياهو خدع الجميع من خلال ادعاء قدرته على القضاء على حماس خلال وقت قصير".
وتابع: "على مدار 15 شهرًا لم يقدم نتنياهو إلا مزيدًا من الفشل، وهذا ما دفع الأطراف الدولية إلى محاولة التراجع وفض هذه الشرعية، خاصة في ظل حالة الاستياء في الرأي العام في المجتمعات الغربية عموما".
وشهدت شوارع قطاع غزة نزول آلاف المواطنين جابوا الشوارع بعد توقف القصف الإسرائيلي وعودة الأسواق والمحال التجارية للعمل بشكل طبيعي.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
قيادي بـ"حماس" لـ"سبوتنيك": نأمل اضطلاع روسيا بدور مهم في إعادة إعمار قطاع غزة
16:46 GMT
وعبَر الأطفال في الشارع الفلسطيني عن فرحة عارمة بسبب توقف الحرب، وأصبح الهدوء، الذي رافق الهدنة فرصة لهم للتجمع وغناء الأناشيد حول صمود قطاع غزة الذي تعرض لكارثة حقيقية بسبب الحرب.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، تسلمه المحتجزات الثلاث من الصليب الأحمر، المفرج عنهن ضمن اتفاق التبادل مع حركة "حماس" في قطاع غزة.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، في وقت سابق اليوم، عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وتتضمن القائمة 90 من الأسيرات والأطفال، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تضم 69 امرأة و21 طفلا.
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي من حدود غزة: لن ننهي الحرب حتى يعود آخر المخطوفين
14:58 GMT
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.
بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.
المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.
بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف فلسطيني. أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала