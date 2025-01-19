https://sarabic.ae/20250119/قيادي-بـحماس-لـسبوتنيك-نأمل-اضطلاع-روسيا-بدور-مهم-في-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1096942478.html

قيادي بـ"حماس" لـ"سبوتنيك": نأمل اضطلاع روسيا بدور مهم في إعادة إعمار قطاع غزة

قيادي بـ"حماس" لـ"سبوتنيك": نأمل اضطلاع روسيا بدور مهم في إعادة إعمار قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعرب القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، عن تطلع الحركة إلى اضطلاع روسيا بدور مهم في إعادة إعمار غزة، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T16:46+0000

2025-01-19T16:46+0000

2025-01-19T16:46+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال أبو زهري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نأمل من القيادة الروسية ألا تترك هذه المساحة للأطراف الغربية".وأضاف أبو زهري: "لا شك أن وجود روسيا بدور أساسي في المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بالوضع في غزة وفي فلسطين عموما، هو شيء مهم ويخلق حالة من التوازن، ويقطع الطريق أمام محاولات الاحتكار الغربية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، تسلمه المحتجزات الثلاث من الصليب الأحمر، المفرج عنهن ضمن اتفاق التبادل مع حركة "حماس" في قطاع غزة.وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، في وقت سابق اليوم، عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.وتتضمن القائمة 90 من الأسيرات والأطفال، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تضم 69 امرأة و21 طفلا.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

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