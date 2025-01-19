https://sarabic.ae/20250119/اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-يدخل-حيز-التنفيذ-1096924110.html

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ ونتنياهو يهدد بتعطيله

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ ونتنياهو يهدد بتعطيله

سبوتنيك عربي

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيز التنفيذ اليوم الأحد الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش). 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T06:34+0000

2025-01-19T06:34+0000

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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت مبكر من اليوم، أن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من مناطق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إلى محور فيلادلفيا، على طول الحدود بين مصر وغزة.كما تصطف مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية على الجانب المصري من معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، تمهيدًا لدخولها القطاع.من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، لن يدخل حيز التنفيذ سوى بعد أن تتسلم إسرائيل قائمة بأسماء الدفعة الأولى من أسراها المقرر إطلاق سراحهم اليوم، والبالغ عددهم 3.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو، تصريحه بأن "وقف إطلاق النار لن يسري قبل أن تصبح قائمة المحتجزين في يد إسرائيل".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

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https://sarabic.ae/20250119/الجيش-الإسرائيلي-اتفاق-غزة-لا-يسري-حتى-الآن-ويؤكد-أن-عملياته-مستمرة-في-القطاع-1096924508.html

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غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار