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الجيش الإسرائيلي: اتفاق غزة لا يسري حتى الآن وعملياتنا مستمرة في القطاع
الجيش الإسرائيلي: اتفاق غزة لا يسري حتى الآن وعملياتنا مستمرة في القطاع
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يسري حتى الآن بسبب "مخالفة حماس التزاماتها"، ويؤكد أن عملياته مستمرة في القطاع. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T06:43+0000
2025-01-19T07:39+0000
إسرائيل
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة بأسماء المختطفات العائدات اليوم".وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل هجوميا ودفاعيا وسنواصل شن الغارات في قطاع غزة حتى وفاء حماس بكامل التزامتها".ودخل قبل قليل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، بعد قبول الطرفين لمسودة الاتفاق التي توصل إليها الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، "لن يدخل حيز التنفيذ سوى بعد أن تتسلم إسرائيل قائمة بأسماء الدفعة الأولى من أسراها المقرر إطلاق سراحهم اليوم، والبالغ عددهم 3 أسرى".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو، تصريحه بأن "وقف إطلاق النار لن يسري قبل أن تصبح قائمة المحتجزين في يد إسرائيل".ومن جانبها، أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، موضحة أن تسليم أسماء الدفعة الأولى من المحتجزين المقرر الإفراج عنهم، تأخر لأسباب فنية.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر لمدة 6 أسابيع، تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
https://sarabic.ae/20250119/اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-يدخل-حيز-التنفيذ-1096924110.html
https://sarabic.ae/20250118/ترامب-يهدد-بـجحيم-في-حال-عدم-تنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-حماس-وإسرائيل-1096919872.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي: اتفاق غزة لا يسري حتى الآن وعملياتنا مستمرة في القطاع

06:43 GMT 19.01.2025 (تم التحديث: 07:39 GMT 19.01.2025)
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يسري حتى الآن بسبب "مخالفة حماس التزاماتها"، ويؤكد أن عملياته مستمرة في القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة بأسماء المختطفات العائدات اليوم".
وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل هجوميا ودفاعيا وسنواصل شن الغارات في قطاع غزة حتى وفاء حماس بكامل التزامتها".
ودخل قبل قليل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، بعد قبول الطرفين لمسودة الاتفاق التي توصل إليها الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، "لن يدخل حيز التنفيذ سوى بعد أن تتسلم إسرائيل قائمة بأسماء الدفعة الأولى من أسراها المقرر إطلاق سراحهم اليوم، والبالغ عددهم 3 أسرى".
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ ونتنياهو يهدد بتعطيله
06:34 GMT
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو، تصريحه بأن "وقف إطلاق النار لن يسري قبل أن تصبح قائمة المحتجزين في يد إسرائيل".
ومن جانبها، أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، موضحة أن تسليم أسماء الدفعة الأولى من المحتجزين المقرر الإفراج عنهم، تأخر لأسباب فنية.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
ترامب يهدد بـ"جحيم" في حال عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل
أمس, 21:16 GMT
المرحلة الأولى من الصفقة تستمر لمدة 6 أسابيع، تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.
بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.
أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
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