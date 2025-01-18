https://sarabic.ae/20250118/ترامب-يهدد-بـجحيم-في-حال-عدم-تنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-حماس-وإسرائيل-1096919872.html

ترامب يهدد بـ"جحيم" في حال عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل

ترامب يهدد بـ"جحيم" في حال عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية "من الأفضل أن... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T21:16+0000

2025-01-18T21:16+0000

2025-01-18T21:16+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وعندما سُئل عن احتمال نجاح الصفقة، خلال مقابلة هاتفية مع وسائل إعلام غربية، أجاب ترامب: "حسنا، سوف نرى قريبا جدا، ومن الأفضل أن تتم".وقال ترامب أيضا إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة "فعل ما يجب عليه فعله".وأضاف: "أخبرت نتنياهو استمر في فعل ما يجب عليك فعله، يجب أن ينتهي هذا، نريد أن ينتهي، ولكن أن تستمر في فعل ما يجب القيام به".وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب على أهمية "الاحترام" لأمريكا في ضمان صمود الاتفاق.وحذر ترامب من أنه إذا لم يتم احترام أمريكا، فقد ينهار وقف إطلاق النار، قائلا: "إذا احترمونا، فسوف يتم الاتفاق، وإذا لم يحترمونا، فسوف يندلع الجحيم".كما شارك ترامب خططا للقاء نتنياهو "قريبا إلى حد ما"، رغم أنه رفض تقديم تفاصيل حول المحادثات المقبلة.وسيدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

https://sarabic.ae/20250118/نتنياهو-يحدد-شرطا-من-أجل-المضي-قدما-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-1096916885.html

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