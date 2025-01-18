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https://sarabic.ae/20250118/ترامب-يهدد-بـجحيم-في-حال-عدم-تنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-حماس-وإسرائيل-1096919872.html
ترامب يهدد بـ"جحيم" في حال عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل
ترامب يهدد بـ"جحيم" في حال عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية "من الأفضل أن... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T21:16+0000
2025-01-18T21:16+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وعندما سُئل عن احتمال نجاح الصفقة، خلال مقابلة هاتفية مع وسائل إعلام غربية، أجاب ترامب: "حسنا، سوف نرى قريبا جدا، ومن الأفضل أن تتم".وقال ترامب أيضا إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة "فعل ما يجب عليه فعله".وأضاف: "أخبرت نتنياهو استمر في فعل ما يجب عليك فعله، يجب أن ينتهي هذا، نريد أن ينتهي، ولكن أن تستمر في فعل ما يجب القيام به".وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب على أهمية "الاحترام" لأمريكا في ضمان صمود الاتفاق.وحذر ترامب من أنه إذا لم يتم احترام أمريكا، فقد ينهار وقف إطلاق النار، قائلا: "إذا احترمونا، فسوف يتم الاتفاق، وإذا لم يحترمونا، فسوف يندلع الجحيم".كما شارك ترامب خططا للقاء نتنياهو "قريبا إلى حد ما"، رغم أنه رفض تقديم تفاصيل حول المحادثات المقبلة.وسيدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250118/نتنياهو-يحدد-شرطا-من-أجل-المضي-قدما-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-1096916885.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يهدد بـ"جحيم" في حال عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل

21:16 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
© AP Photo / Evan Vucci
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية "من الأفضل أن تتم"، محذرا من أنه إذا لم تعقد "فإن الجحيم سوف ينشب"، وفق تعبيره.
وعندما سُئل عن احتمال نجاح الصفقة، خلال مقابلة هاتفية مع وسائل إعلام غربية، أجاب ترامب: "حسنا، سوف نرى قريبا جدا، ومن الأفضل أن تتم".
وقال ترامب أيضا إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة "فعل ما يجب عليه فعله".
وأضاف: "أخبرت نتنياهو استمر في فعل ما يجب عليك فعله، يجب أن ينتهي هذا، نريد أن ينتهي، ولكن أن تستمر في فعل ما يجب القيام به".
وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب على أهمية "الاحترام" لأمريكا في ضمان صمود الاتفاق.
وأوضح ترامب: "الاحترام، يجب أن تحظى أمريكا بالاحترام مرة أخرى، ويجب أن تحظى بالاحترام بسرعة، لكن الاحترام هو الكلمة الأساسية التي أستخدمها".
وحذر ترامب من أنه إذا لم يتم احترام أمريكا، فقد ينهار وقف إطلاق النار، قائلا: "إذا احترمونا، فسوف يتم الاتفاق، وإذا لم يحترمونا، فسوف يندلع الجحيم".
كما شارك ترامب خططا للقاء نتنياهو "قريبا إلى حد ما"، رغم أنه رفض تقديم تفاصيل حول المحادثات المقبلة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
نتنياهو يحدد شرطا من أجل المضي قدما باتفاق وقف إطلاق النار
18:28 GMT
وسيدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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