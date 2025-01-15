https://sarabic.ae/20250115/بيان-الوسطاء-بشأن-اتفاق-الهدنة-في-غزة-التفاصيل-الكاملة-1096823943.html

بيان الوسطاء بشأن اتفاق الهدنة في غزة.. التفاصيل الكاملة

بيان الوسطاء بشأن اتفاق الهدنة في غزة.. التفاصيل الكاملة

سبوتنيك عربي

أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني). 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T21:08+0000

2025-01-15T21:08+0000

2025-01-15T21:33+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.كما شدد الوسطاء على التنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء من جميع أنحاء العالم لدعم الزيادة السريعة والمستدامة في المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاق.وحثت القاهرة والدوحة وواشنطن، الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود بموجب الآليات المتبعة في تنفيذ الاتفاق.

https://sarabic.ae/20250115/فلسطينيو-غزة-يحتفلون-بوقف-إطلاق-النار-1096823792.html

https://sarabic.ae/20250115/بايدن-المفاوضات-بشأن-اتفاق-غزة-كانت-من-بين-الأصعب-التي-شهدتها-على-الإطلاق-1096822594.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم